Cuántas pulgadas de nieve caerán en Nueva York este fin de semana y cuándo bajan las temperaturas

Una compleja combinación de tormentas invernales, lluvias intensas, fuertes vientos y un inusual episodio de calor marcará el clima en Estados Unidos durante este viernes y el fin de semana. Algunas zonas al norte del estado de Nueva York podrían ver algo de nieve, cerca del final del domingo.

Tormenta invernal con fuertes vientos en el Medio Oeste: ¿cuándo llega a Nueva York?

Según FOX Weather, un potente sistema de tipo clipper proveniente del noroeste avanzará este viernes sobre el Alto Medio Oeste, y descargará nieve y ráfagas de viento muy intensas. Este fenómeno afectará a millones de personas y complicará los desplazamientos por carretera y por aire, especialmente en estados como Minnesota, Illinois e Iowa.

Un potente sistema de baja presión de desplazamiento rápido avanza desde el noroeste sobre el Alto Medio Oeste RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El sistema llevará ráfagas que alcanzarán entre 60 y 70 millas por hora (97–113 km/h), lo que llevó a la emisión de advertencias por vientos fuertes en varias zonas. La combinación de nieve y viento generará condiciones peligrosas para conducir y reducirá considerablemente la visibilidad.

Las precipitaciones en forma de nieve también se intensificarán a lo largo de la jornada. En sectores ubicados al norte del corredor de la Interestatal 94 se esperan acumulaciones de entre cinco y ocho pulgadas (13–20 centímetros).

El sistema continuará desplazándose hacia la zona de los Grandes Lagos a lo largo del viernes. A medida que avance, también llevará precipitaciones más débiles hacia el noreste interior y partes de Nueva Inglaterra y de Nueva York, donde la nieve llegará más tarde durante la jornada.

Una segunda tormenta intensificará las nevadas durante el fin de semana

De acuerdo con FOX Weather, el escenario meteorológico no se estabilizará después del primer sistema. Una segunda tormenta comenzará a formarse el sábado y se moverá hacia el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos durante la noche de ese día y las primeras horas del domingo.

Se prevén acumulaciones de nieve de entre 13 y 20 centímetros (5-8 pulgadas) en sectores al norte de la Interestatal 94 NWS

Este nuevo sistema interactuará con aire muy frío procedente de Canadá, lo que favorecerá que gran parte de las precipitaciones caigan en forma de nieve. A medida que el sistema se fortalezca y avance hacia el este, las nevadas se expandirán por el Alto Medio Oeste y el norte de los Grandes Lagos.

La visibilidad podría reducirse considerablemente debido a la nieve moderada o intensa impulsada por el viento, lo que abrirá la posibilidad de condiciones de ventisca en estados como Minnesota, Wisconsin y el norte de Michigan. Ciudades como Minneapolis, Marquette y Green Bay estarán dentro de las áreas potencialmente afectadas por el fenómeno.

Río atmosférico provocará lluvias intensas en el noroeste

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que otro de los principales protagonistas del clima será un patrón activo de río atmosférico que afectará al noroeste del país norteamericano y a las Montañas Rocosas del norte.

Este flujo persistente de humedad proveniente del Pacífico provocará lluvias intensas en zonas costeras y de menor altitud, mientras que en áreas montañosas las precipitaciones se transformarán en nieve.

Las precipitaciones intensas podrían provocar algunos episodios aislados de inundaciones, particularmente en regiones costeras y valles. Además, a medida que aire más frío avance hacia la zona durante el viernes, existe la posibilidad de que en áreas más bajas la lluvia se mezcle ocasionalmente con nieve.

Al sur del sistema de baja presión, vientos racheados del oeste y aire extremadamente seco crearán condiciones de "peligro de incendio" en las Llanuras Altas centrales y del sur durante el sábado NWS

Riesgo de incendios y contrastes térmicos

Mientras el norte enfrentará nieve y viento, otras regiones vivirán condiciones completamente diferentes. El NWS advirtió que en las Llanuras Altas centrales y del sur se presentará un riesgo crítico de incendios forestales durante el sábado.

Esto se deberá a la combinación de aire seco persistente y vientos racheados provenientes del oeste, justo al sur del centro del sistema de baja presión. Estas condiciones favorecerán la rápida propagación de cualquier foco ígneo que pueda desarrollarse.

Ola de calor temprana en el oeste

Otro aspecto llamativo del pronóstico será el calor inusualmente temprano que se instalará en el oeste. El NWS explicó que una dorsal atmosférica en niveles altos se consolidará durante el fin de semana, lo que provocará temperaturas muy superiores al promedio en gran parte de esa región.

Para este viernes se prevé que las temperaturas máximas se ubiquen entre los 60°F y 70°F (16–21°C) en la región del Great Basin. En el norte de California, los valores podrían situarse entre 70°F y 80°F (21–27°C), mientras que en el sur del Estado Dorado y el desierto del suroeste se anticipan máximas cercanas a 90°F (32°C).

Estos valores podrían acercarse o incluso igualar algunos récords diarios de temperatura para marzo. Además, los meteorólogos advierten que estas temperaturas servirán como base para un episodio de calor aún más marcado que podría desarrollarse durante la próxima semana.