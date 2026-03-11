Justo antes del Spring Break: actualizaciones en Chicago tras el paso de fuertes tormentas y amenaza de tornado

Tras una noche marcada por tormentas destructivas en el área de Chicago, Estados Unidos se prepara para otra jornada de clima muy activo este miércoles. Un patrón atmosférico dinámico generará tormentas severas, lluvias intensas y notables contrastes térmicos. Además, un frente gélido avanzará desde el centro del país hacia la costa este.

Daños tras tornados y tormentas en el área de Chicago

El martes por la noche fue particularmente violento en el área de Chicago. Según informó NBC News, una ronda de tormentas severas atravesó partes del norte de Illinois y el noroeste de Indiana, lo que provocó daños significativos en varias comunidades y dejó a más de 10.000 personas sin suministro eléctrico.

Una ronda de tormentas severas impactó en Chicago durante el martes por la noche Foto X @tornadopaigeyy

Autoridades del condado de Kankakee confirmaron que se registraron múltiples tornados y describieron el impacto como de “daños extensos”, mientras los equipos de emergencia aún evalúan la situación y buscan posibles heridos.

Las tormentas dañaron un número no especificado de edificios, obligaron al cierre de carreteras y llevaron a la cancelación de clases en varias escuelas para este miércoles.

Además de los tornados, las tormentas produjeron ráfagas intensas de viento y granizo de gran tamaño —algunas piedras comparables con pelotas de golf— que azotaron la región durante la noche del martes.

Miércoles: tormentas fuertes y riesgo de inundaciones en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé un amplio sistema de tormentas para este miércoles. El fenómeno se desplazará desde el valle del Mississippi hacia el valle de Ohio y el Atlántico medio. También afectará parte de la costa del golfo.

El NWS advierte sobre el riesgo de inundaciones repentinas debido a que los sistemas de tormentas se desplazarán de forma paralela al frente frío. Este fenómeno provocará que múltiples celdas de lluvia intensa pasen sobre las mismas áreas de forma sucesiva NWS

La previsión indica que a lo largo del día se producirán rondas sucesivas de tormentas eléctricas, algunas de ellas potencialmente intensas. Las condiciones atmosféricas incluirán suficiente inestabilidad y cizalladura del viento en altura, dos factores clave que favorecerán la formación de sistemas convectivos organizados.

El avance del frente frío impulsará estas tormentas hacia el este durante la jornada y hasta las primeras horas del jueves. A medida que el sistema se desplace hacia la costa atlántica, las precipitaciones afectarán a distintas áreas antes de que el frente termine de salir al océano.

La única zona que podría mantener tormentas luego de ese desplazamiento será Florida, donde la inestabilidad podría persistir algo más de tiempo.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas

El NWS también señala que algunas de las tormentas que se formarán durante el día podrían repetirse sobre las mismas áreas. Esto ocurrirá debido a que los sistemas convectivos tenderán a moverse de forma paralela al frente frío, lo que generará episodios sucesivos de lluvia sobre regiones ya afectadas.

Esta dinámica incrementará el potencial de precipitaciones intensas localizadas y podría derivar en inundaciones repentinas en distintos puntos del valle del Mississippi y el valle de Ohio. Por ese motivo, los meteorólogos mantienen vigente un riesgo leve de lluvias excesivas —clasificado como nivel dos de cuatro— que implica la posibilidad de inundaciones dispersas.

Se estableció un riesgo leve de lluvias excesivas para los valles de Mississippi y Ohio. La saturación del suelo en estas regiones incrementa la probabilidad de inundaciones dispersas y crecidas rápidas de arroyos SPC

Nieve y hielo en el norte de Estados Unidos

Las condiciones serán muy diferentes más al norte. El NWS anticipa que detrás del frente frío ingresará aire con menor temperatura que permitirá la aparición de precipitaciones invernales desde los Grandes Lagos hasta el norte de Nueva Inglaterra.

Las nevadas con acumulación serán más probables en la región de los Grandes Lagos superiores y en el norte del estado de Maine. Allí podrían registrarse acumulaciones de nieve que acompañarán el avance del sistema frontal.

Además de la nieve, algunas zonas del norte de Michigan y sectores del norte de Nueva Inglaterra podrían experimentar episodios de hielo ligero a moderado. Estas condiciones generarían superficies resbaladizas y complicaciones para el transporte en carreteras.

El patrón invernal no terminará con este primer sistema. Durante el jueves, otro sistema atmosférico más intenso avanzará rápidamente desde las Grandes Llanuras del norte hacia la región de los Grandes Lagos, lo que producirá una nueva franja de precipitaciones invernales.

Sectores de Michigan y el norte de Nueva Inglaterra están bajo aviso por acumulación de hielo ligero a moderado NWS

Lluvias intensas y nieve en el noroeste del Pacífico

El NWS indica que el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte seguirán bajo la influencia de un patrón húmedo que incluso se intensificará durante los próximos días.

Un nuevo sistema proveniente del Pacífico, asociado a un río atmosférico, ingresará en la región y provocará precipitaciones abundantes. En zonas costeras y de baja altitud se esperan lluvias moderadas a intensas, mientras que en elevaciones más altas las precipitaciones caerán en forma de nieve.

En las montañas Olympic, las Cascadas y partes de las Rocosas del norte se anticipan nevadas importantes, con acumulaciones totales de varios pies de nieve durante el evento.

Temperaturas inusualmente altas antes del frente frío

El panorama térmico también mostrará contrastes significativos. El NWS prevé que gran parte del este del país norteamericano experimente otro día con temperaturas muy por encima del promedio para esta época del año.

En el valle de Ohio y el norte del Atlántico medio, las máximas se ubicarán entre 60°F (16°C) y 70°F (21°C). Más hacia el sur, desde el Atlántico medio meridional hasta el sureste y la costa del golfo, los valores ascenderán hasta 80°F (27°C).

En algunos sectores del Atlántico medio sur y las Carolinas incluso podrían registrarse máximas de 80°F (31°C). Estas temperaturas representarán valores entre 30 y 40°F por encima de los promedios habituales de mediados de marzo.

Sin embargo, este episodio de calor primaveral será breve. Con el avance del frente frío durante la noche del miércoles y el jueves, las temperaturas descenderán de forma marcada hacia valores más típicos de la estación.