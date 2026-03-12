El inusual muro climático que azota EE.UU.: vuelve la nieve al norte y amenazan los tornados en el sur

El clima en Estados Unidos presentará un escenario dinámico, marcado por tormentas, nevadas intensas, vientos extremos y fuertes contrastes térmicos entre distintas regiones del país norteamericano.

Tormentas, nieve y vientos extremos en el norte del país

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su siglas en inglés), durante este jueves se desarrollará un sistema frontal que se intensificará rápidamente sobre las las Grandes Llanuras del norte y avanzará hacia la región de los Grandes Lagos.

Un sistema de baja presión se fortalecerá aceleradamente mientras se desplaza hacia los Grandes Lagos, lo que transformará las precipitaciones mixtas iniciales en nevadas intensas NWS

Este fenómeno generará condiciones invernales en varias zonas, con precipitaciones mixtas durante el día que posteriormente evolucionarán hacia nevadas más intensas a medida que el sistema se fortalezca.

Según el organismo meteorológico, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se formará una franja de nieve moderada a intensa en la región de los Grandes Lagos Superiores. Las acumulaciones previstas alcanzarán entre cuatro y ocho pulgadas (diez y 20 centímetros), aunque en algunos puntos podrían registrarse valores superiores.

El mismo informe del NWS advierte que detrás del frente también se producirán nevadas posteriores de intensidad ligera a moderada en partes de las Grandes Llanuras de Montana. A medida que el sistema continúe desplazándose hacia el este durante el viernes, el impacto invernal se extenderá hacia el noreste de Estados Unidos, con nevadas moderadas previstas en el norte del estado de Nueva York y en sectores del norte de Nueva Inglaterra.

En el caso de Nueva York, los meteorólogos prevén que las precipitaciones se intensifiquen particularmente en las áreas ubicadas a sotavento del lago Ontario. Allí el fenómeno de “efecto lago” podría generar acumulaciones localmente más elevadas que las previstas en otras zonas cercanas.

Ráfagas muy peligrosas desde las Montañas Rocosas hasta el Medio Oeste

El fortalecimiento del sistema de baja presión también provocará un evento generalizado de vientos intensos en gran parte del centro-norte de Estados Unidos. El NWS indica que el gradiente de presión asociado a esta tormenta generará ráfagas muy fuertes desde las Montañas Rocosas hasta las Grandes Llanuras del norte.

En algunos sectores, especialmente entre las en las Grandes Llanuras y el norte del Medio Oeste, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de 70 a 80 millas por hora (113 a 129 km/h). Este escenario aumenta el riesgo de daños en estructuras, caída de árboles y dificultades en el transporte terrestre.

El estrecho gradiente de presión asociado a la tormenta generará ráfagas extremas de entre 113 y 129 km/h (70 a 80 mph) desde las Rocosas hasta las Grandes Llanuras del norte SPC

Además, los vientos cálidos, secos y descendentes al este de las Montañas Rocosas generarán condiciones particularmente peligrosas para incendios forestales. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que partes de las Grandes Llanuras centrales y del sur estarán bajo un riesgo crítico de condiciones propicias para incendios, lo que significa que cualquier foco de fuego podría propagarse con rapidez.

Riesgo de tormentas fuertes en el sureste

En el sureste también se espera actividad meteorológica significativa durante la mañana y las primeras horas de la tarde. El SPC anticipa un riesgo marginal de tormentas severas en varios estados de la región.

Según el centro especializado en pronóstico de tormentas, una línea de tormentas bien organizada se desplazará desde los estados del Golfo hacia el este a lo largo del día. Este sistema convectivo se moverá en conjunto con una vaguada atmosférica que aportará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas organizadas.

El SPC advierte que estas tormentas podrían generar ráfagas de viento capaces de producir daños localizados. Además, aunque el riesgo es limitado, los meteorólogos señalan que no se puede descartar la formación de algún tornado en las primeras horas de la actividad convectiva.

Al este de las Montañas Rocosas, el fenómeno de vientos elevó el riesgo de incendios a nivel crítico según el SPC NWS

Lluvias intensas y nieve en el noroeste por un río atmosférico

El noroeste experimentará otro tipo de fenómeno meteorológico. El NWS explica que un patrón persistente de río atmosférico aún afectará al Pacífico Noroeste y a las Montañas Rocosas del norte.

Este corredor de humedad transportará grandes cantidades de vapor de agua desde el océano Pacífico, lo que provocará lluvias intensas en zonas costeras y en áreas de menor altitud. En las regiones montañosas, en cambio, las precipitaciones se manifestarán en forma de nieve.

Las montañas Olympic, la cordillera de las Cascadas y varios sectores de las Rocosas del norte podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta tres pies (0,9 metros) en algunos sectores de mayor elevación. Además, los vientos fuertes previstos en estas áreas motivarán la emisión de advertencias de ventisca.