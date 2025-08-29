Cuánto cuesta el Tesla más barato en septiembre de 2025
El sedán mediano de la empresa de Elon Musk se consolida como la opción más económica a la marca, con precios ajustados por tarifas y beneficios fiscales que lo vuelven competitivo
- 4 minutos de lectura'
El Tesla Model 3 en su versión Rear-Wheel Drive (RWD) se mantiene como el modelo más accesible de la marca en septiembre de 2025. Según el configurador oficial de Estados Unidos, tiene un precio inicial de 44.130 dólares con cargos incluidos. Sin embargo, con la aplicación de un crédito fiscal federal, su valor puede bajar hasta los US$34.990. Este sedán eléctrico busca combinar accesibilidad, tecnología y eficiencia en el mercado de autos eléctricos.
Tesla Model 3 2025: precios oficiales y versiones disponibles en EE.UU.
Es importante aclarar que la empresa de Elon Musk distingue entre el “Vehicle Price” y el “Estimated Purchase Price”, que refleja lo que finalmente debe desembolsar el comprador con las tarifas obligatorias incluidas. En su sitio, la empresa utiliza el concepto de “starts at” para mostrar el precio base de cada variante.
El Model 3 se ofrece en tres configuraciones base:
- Model 3 RWD: US$42.920 (sin cargos incluidos)
- Model 3 Long Range AWD: US$49.130
- Model 3 Performance: US$54.990
En todos estos casos hay que sumar un cargo de destino de US$1390 y una tarifa de pedido de US$250.
Características principales del Tesla Model 3 2025
El Tesla Model 3 es un sedán eléctrico de tamaño mediano diseñado para ofrecer bajo costo de uso sin sacrificar prestaciones. Sus principales características incluidas en la configuración base son:
- Llantas de 18 pulgadas (45,7 centímetros)
- Conectividad premium de prueba
- Sistema OTA de actualizaciones de software
- Capacidad para cinco ocupantes
- Doble baúl de 3,1 pies cúbicos (0,087 m³) delantero y 21 pies cúbicos (0,595 m³) trasero
- Pantalla central de 15,4 pulgadas (39,1 cm)
- Pantalla trasera de 8 pulgadas (20,3 cm) para entretenimiento y climatización
- Cargadores inalámbricos
- Conectividad Bluetooth
- Puertos USB-C de alta capacidad
- Asientos delanteros ventilados, controlables desde la app de Tesla
Además, incluye de serie el novedoso sistema Autopilot, que asiste en la conducción, así como en la aceleración y el frenado dentro del carril, siempre con supervisión del conductor.
Autonomía y carga rápida del Tesla Model 3 2025
El Model 3 puede cargarse en estaciones Supercharger con potencias de hasta 250 kW, lo que brinda unas 185 millas (297 kilómetros) de autonomía en apenas 15 minutos.
Si bien el alcance final depende de la versión y las condiciones de manejo, todas las variantes cuentan con baterías respaldadas por una garantía de ocho años o 120.000 millas (193.121 km), con retención mínima del 70% de capacidad.
En materia de seguridad, la marca destaca que el Model 3 recibió la máxima calificación de cinco estrellas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés), además de registrar una de las probabilidades de lesión más bajas en pruebas de choque.
Los precios de todos los modelos Tesla en 2025
Además del Model 3, Tesla ofrece otros cuatro vehículos en su catálogo de Estados Unidos:
- Model Y: empieza en US$44.990
- Cybertruck: empieza en US$79.990
- Model S: empieza en US$94.990
- Model X: empieza en US$99.990
Crédito fiscal federal de US$7500 para Tesla en 2025: requisitos y precios finales
Un aspecto central en la compra de un Tesla es el Federal Tax Credit de US$7500. Este beneficio aplica hasta el 30 de septiembre de 2025 para los compradores que adquieran y reciban la entrega de un vehículo que cumpla con los requisitos. El crédito se aplica a compras al contado o financiadas, pero no a leasing.
La empresa propiedad de Elon Musk aclara que no todas las versiones califican y que existen límites de Precio Minorista Sugerido por el Fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) que determinan qué vehículos pueden acceder al beneficio:
- US$55.000 en el caso del Model 3
- US$80.000 para el Model Y y la Cybertruck
En su sitio web, Tesla muestra precios “después del crédito”, por lo que el Model 3 puede aparecer desde US$34.990 si el comprador es elegible, aunque se trata de una cifra referencial.
Otras noticias de Agenda EEUU
Sin protección. Cambios en la ley de EE.UU.: tras el fin del TPS, qué opciones tienen los migrantes latinos
Requisitos. Aplicación para la ciudadanía americana por bajos recursos: quiénes pueden acceder gratis o con tarifa reducida
Más baratas y seguras que Miami. Estas son las cinco mejores ciudades de Florida para alquilar una casa
- 1
El alto precio que se pagan por las redadas del ICE en California genera temor por una “Gran Recesión”
- 2
La nueva ley en Texas que multará con hasta US$1250 a conductores desde el 1° de septiembre de 2025
- 3
Es mexicano con green card, intentó cruzar a Texas con un paquete oculto de US$730.378 y la CBP lo descubrió
- 4
Trump revocó la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la exvicepresidenta Kamala Harris