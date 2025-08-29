Cuánto cuesta el Tesla más barato en septiembre de 2025

El Tesla Model 3 en su versión Rear-Wheel Drive (RWD) se mantiene como el modelo más accesible de la marca en septiembre de 2025. Según el configurador oficial de Estados Unidos, tiene un precio inicial de 44.130 dólares con cargos incluidos. Sin embargo, con la aplicación de un crédito fiscal federal, su valor puede bajar hasta los US$34.990. Este sedán eléctrico busca combinar accesibilidad, tecnología y eficiencia en el mercado de autos eléctricos.

Tesla Model 3 2025: precios oficiales y versiones disponibles en EE.UU.

Es importante aclarar que la empresa de Elon Musk distingue entre el “Vehicle Price” y el “Estimated Purchase Price”, que refleja lo que finalmente debe desembolsar el comprador con las tarifas obligatorias incluidas. En su sitio, la empresa utiliza el concepto de “starts at” para mostrar el precio base de cada variante.

El crédito fiscal federal de US$7500, vigente hasta septiembre de 2025, reduce de manera significativa el costo final de compra David Zalubowski - AP

El Model 3 se ofrece en tres configuraciones base:

Model 3 RWD: US$42.920 (sin cargos incluidos)

US$42.920 (sin cargos incluidos) Model 3 Long Range AWD: US$49.130

US$49.130 Model 3 Performance: US$54.990

En todos estos casos hay que sumar un cargo de destino de US$1390 y una tarifa de pedido de US$250.

Características principales del Tesla Model 3 2025

El Tesla Model 3 es un sedán eléctrico de tamaño mediano diseñado para ofrecer bajo costo de uso sin sacrificar prestaciones. Sus principales características incluidas en la configuración base son:

Llantas de 18 pulgadas (45,7 centímetros)

de 18 pulgadas (45,7 centímetros) Conectividad premium de prueba

de prueba Sistema OTA de actualizaciones de software

de actualizaciones de software Capacidad para cinco ocupantes

Doble baúl de 3,1 pies cúbicos (0,087 m³) delantero y 21 pies cúbicos (0,595 m³) trasero

de 3,1 pies cúbicos (0,087 m³) delantero y 21 pies cúbicos (0,595 m³) trasero Pantalla central de 15,4 pulgadas (39,1 cm)

de 15,4 pulgadas (39,1 cm) Pantalla trasera de 8 pulgadas (20,3 cm) para entretenimiento y climatización

de 8 pulgadas (20,3 cm) para entretenimiento y climatización Cargadores inalámbricos

Conectividad Bluetooth

Puertos USB-C de alta capacidad

de alta capacidad Asientos delanteros ventilados, controlables desde la app de Tesla

Además, incluye de serie el novedoso sistema Autopilot, que asiste en la conducción, así como en la aceleración y el frenado dentro del carril, siempre con supervisión del conductor.

El sedán eléctrico incluye de serie el sistema Autopilot, capaz de asistir en conducción, aceleración y frenado bajo supervisión

Autonomía y carga rápida del Tesla Model 3 2025

El Model 3 puede cargarse en estaciones Supercharger con potencias de hasta 250 kW, lo que brinda unas 185 millas (297 kilómetros) de autonomía en apenas 15 minutos.

Si bien el alcance final depende de la versión y las condiciones de manejo, todas las variantes cuentan con baterías respaldadas por una garantía de ocho años o 120.000 millas (193.121 km), con retención mínima del 70% de capacidad.

En materia de seguridad, la marca destaca que el Model 3 recibió la máxima calificación de cinco estrellas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés), además de registrar una de las probabilidades de lesión más bajas en pruebas de choque.

Los precios de todos los modelos Tesla en 2025

Además del Model 3, Tesla ofrece otros cuatro vehículos en su catálogo de Estados Unidos:

Model Y : empieza en US$44.990

: empieza en Cybertruck: empieza en US$79.990

empieza en Model S : empieza en US$94.990

: empieza en Model X: empieza en US$99.990

Además del Model 3, Tesla ofrece otros cuatro vehículos en EE. UU., con precios que van desde US$46.630 hasta más de US$100.000 Foto Facebook Tesla

Crédito fiscal federal de US$7500 para Tesla en 2025: requisitos y precios finales

Un aspecto central en la compra de un Tesla es el Federal Tax Credit de US$7500. Este beneficio aplica hasta el 30 de septiembre de 2025 para los compradores que adquieran y reciban la entrega de un vehículo que cumpla con los requisitos. El crédito se aplica a compras al contado o financiadas, pero no a leasing.

La empresa propiedad de Elon Musk aclara que no todas las versiones califican y que existen límites de Precio Minorista Sugerido por el Fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) que determinan qué vehículos pueden acceder al beneficio:

US$55.000 en el caso del Model 3

en el caso del Model 3 US$80.000 para el Model Y y la Cybertruck

En su sitio web, Tesla muestra precios “después del crédito”, por lo que el Model 3 puede aparecer desde US$34.990 si el comprador es elegible, aunque se trata de una cifra referencial.