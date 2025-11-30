Cuánto cuesta navegar por el río Chicago en un jacuzzi durante la temporada navideña
Vuelven los paseos tradicionales en embarcaciones con hidromasajes; las embarcaciones se ajusta para grupos de hasta seis personas
- 4 minutos de lectura'
Con el retorno de las bajas temperaturas a Chicago, también lo hace una de sus actividades invernales más singulares: el alquiler de Jacuzzi Boats. La compañía reanuda las operaciones de su exclusiva flota de embarcaciones con hidromasaje para que los interesados pueden navegar por el río en la temporada navideña.
Cuánto cuesta navegar por el río Chicago en un jacuzzi
Chicago Boats Company abrió las reservas para disfrutar de esta experiencia única en determinadas fechas desde el mes de noviembre a marzo de 2026. Cada crucero dura 90 minutos, con tarifas comienzan desde los US$300, según desacatan desde su página web oficial.
La compañía estableció una lista de precios, donde destacan días, horarios y valores para disfrutar de la época navideña. Los horarios de los cruceros están disponibles todas las semanas, de miércoles a domingo.
El detalle de los valores es el siguiente:
- Miércoles: US$300
- Jueves (11.30 a 15.15 hs.): US$300
- Jueves (15.15 a 20.00 hs.): US$350
- Viernes (11.30 a 15.15 hs.) US$395
- Viernes (15.15 a 20.00 hs.): US$425
- Sábado: US$425
- Domingo (11.30 a 15.15 hs.): US$395
- Domingo (15.15 a 20.00 hs.): US$425
- Precios de vacaciones: de miércoles a jueves US$450
- Precios de vacaciones: de viernes a domingo US$475
Cuáles son las características de las embarcaciones con jacuzzi
Las embarcaciones constan de una piscina de hidromasaje flotante con capacidad para unas cinco personas a la vez. La capacidad del barco está limitada a 800 libras (367 kilogramos) por grupo y todos los participantes deben ser mayores de 13 años, según Time Out Worldwide.
Los barcos son autónomos, así que se pueden dirigir con una palanca manual y la velocidad máxima de los barcos es de aproximadamente una milla por hora.
Las embarcaciones están equipadas con un soporte impermeable para el teléfono, portavasos flotantes y un altavoz bluetooth. Además, los clientes pueden llevar la bebida que prefieran, pero deben tener en cuenta que no se aceptan botellas de cristal, informó Secret Chicago.
De acuerdo con Time Out Worldwide, los barcos se mantienen cálidos incluso cuando la temperatura baja a 20 grados, lo que los convierte en una experiencia inusualmente cálida en el invierno. Y aunque no se puede llevar comida a bordo, se puede llenar la nevera portátil, siempre que alguien sea el capitán designado.
En tierra, los huéspedes tienen acceso a vestuarios con calefacción, además de toallas y sandalias disponibles para la compra.
Artículos que se pueden llevar a un paseo en jacuzzi por el río Chicago
Desde la empresa Chicago Boats Company publicaron los artículos que se pueden llevar arriba de la embarcación. Entre ellos se incluye:
- Licencia de conducir y tarjeta utilizada para pagar
- Traje de baño
- Toallas
- Chanclas
- Sombreros y orejeras
- Bebidas (pero no en botellas de vidrio)
Desde la compañía recomiendan completar las exenciones antes de realizar el viaje para ahorrar tiempo durante el proceso de check-in. Además, aconsejan llegar con al menos 45 minutos de anticipación para asegurarse de comenzar su reserva a tiempo.
Los integrantes deberán completar la exención digital del participante y confirmar su correo electrónico antes de llegar. También se debe presentar identificación, exención y la tarjeta utilizada para reservar el paseo.
Los viajes en barco por el río Chicago se suspenden por mal tiempo
La empresa que brinda los viajes cuenta con una política meteorológica, que asegura que los barcos funcionan con lluvia, nieve o sol. Sin embargo, cuando la temperatura baja a -6 °C, los barcos con jacuzzi pueden estar demasiado fríos para navegar.
Ante esta situación y para la seguridad y comodidad del pasajero, las fechas pueden reprogramarse.
Los barcos parten de los muelles de Marina City, 300 North State Street. Se puede ir hacia el este hasta la Avenida Michigan o hacia el oeste hasta la Calle Wells, mientras el horizonte brilla y se disfruta de la vista de Chicago, informó Time Out Worldwide.
