En Chicago: CTA revela cuál será el horario de los autobuses y trenes navideños

Chicago se prepara para la Navidad con el retorno triunfal de una tradición que ya cumple 34 años: la flota festiva de la Autoridad de Tránsito (CTA, por sus siglas en inglés) de Allstate. Los famosos trenes y autobuses navideños comenzarán a operar en la ciudad a partir de la semana de Acción de Gracias.

Cuál es el horario de los trenes navideños de la CTA en Chicago

El viaje inaugural de este año será en la Línea Verde el 29 de noviembre. Continuará en las Líneas Naranja y Marrón el 6 de diciembre. El tren especial circulará en fechas y horarios seleccionados hasta el 20 de diciembre, con paradas programadas en todas las líneas.

Desde la página oficial de la CTA, detallaron que el horario de los trenes es el siguiente:

Línea Verde: sábado 29 de noviembre

Harlem/Lake: 13.00 -14.00 hs.

Ashland/63rd: 15.35 - 16.05 hs, luego sale sin pasajeros.

Cottage Grove: 16.45 - 17.20 hs.

Líneas Marrón y Naranja: sábado 6 de diciembre

Kimball (Línea Marrón): 11.30 – 12.45 hs.

Midway (Línea Naranja): 14.25 – 15.35 hs.

Línea Rosa: sábado13 de diciembre

54th/Cermak (Línea Rosa): 12.30 – 13.20 hs, luego sale sin pasajeros.

Línea Azul: sábado 13 de diciembre

Forest Park (Línea Azul): 14.45 – 15.40 hs.

O’Hare (Línea Azul): 17.45 – 18.45 hs.

Líneas Roja y Púrpura: sábado 20 de diciembre

Howard (Línea Roja): 11.15 – 12.00 hs.

95th (Línea Roja): 13.45 – 14.45 hs.

Linden (Línea Morada): 17.00 – 18.15 hs.

En la página de la CTA se puede encontrar en detalle las salidas, líneas y horarios de los trenes en específico. También se puede acceder al rastreador de trenes para una mejor experiencia.

Las personas podrán tomarse una foto con Santa en el tren navideño en los horarios fijados por la CTA (Archivo) CTA - CTA

Cuál es el horario de los autobuses de la CTA en Chicago

El autobús navideño de la CTA, presenta una gran decoración, saldrá a la carretera el 25 de noviembre y recorrerá 19 rutas hasta el 20 de diciembre, según Chicago Sun Times.

Desde CTA, informaron que los horarios de los autobuses son los siguientes:

N° 56 Milwaukee : 25 y 26 de noviembre, de 11.45 a 17.00 hs.

: 25 y 26 de noviembre, de 11.45 a 17.00 hs. N° 22 Clark : 28 de noviembre, de 14.45 a 20.10 hs., y 29 de noviembre de 12.30 a 19.00 hs.

: 28 de noviembre, de 14.45 a 20.10 hs., y 29 de noviembre de 12.30 a 19.00 hs. N° 97 Skokie : 29 de noviembre de 12.30 a 19.00 hs.

: 29 de noviembre de 12.30 a 19.00 hs. N° 91 Austin : 30 de noviembre de 11.50 a 18.40 hs.

: 30 de noviembre de 11.50 a 18.40 hs. N° 81 Lawrence: 30 de noviembre de 11.50 a 18.40 hs.

30 de noviembre de 11.50 a 18.40 hs. N° 74 Fullerton : 2 de diciembre de 12.15 a 18.30 hs.

: 2 de diciembre de 12.15 a 18.30 hs. N° 53 Pulaski : 3 de diciembre de 10.10. a 18.10 hs.

: 3 de diciembre de 10.10. a 18.10 hs. N° 20 Madison : 4 de diciembre de 23.35 a 19.10 hs.

: 4 de diciembre de 23.35 a 19.10 hs. N° 126 Jackson: 5 de diciembre de 12.30 a 19.05 hs.

5 de diciembre de 12.30 a 19.05 hs. N° 12 Roosevelt : 6 de diciembre de 12.15 a 19.45 hs.

: 6 de diciembre de 12.15 a 19.45 hs. N° 62 Archer: 9 de diciembre de 12.25 a 17.50 hs.

9 de diciembre de 12.25 a 17.50 hs. N° 49 Oeste: 10 de diciembre de 11.30 a 17.50 hs.

10 de diciembre de 11.30 a 17.50 hs. N° 79 79: 11 de diciembre de 12.10 a 17.40 hs.

11 de diciembre de 12.10 a 17.40 hs. N° 3 King Drive : 12 de diciembre de 12.45 a 19.00 hs.

: 12 de diciembre de 12.45 a 19.00 hs. N° 4 Cottage Grove: 13 de diciembre de 23.25 a 18.15 hs.

13 de diciembre de 23.25 a 18.15 hs. N° 28 Stony Island: 16 de diciembre de 12.45 a 7.30 hs.

16 de diciembre de 12.45 a 7.30 hs. N° J14 Jeffrey Jump : 17 de diciembre de 11.50 a 18.50 hs.

: 17 de diciembre de 11.50 a 18.50 hs. N° 6 Jackson Park: 18 de diciembre de 14.20 a 17.00 hs.

18 de diciembre de 14.20 a 17.00 hs. Estado N° 29: 19 de diciembre de 14.25 a 17.45 hs., y 20 de diciembre de 12.15 a 7.30 hs.

Para conocer más detalles sobre los horarios y paradas, se aconseja utilizar el rastreador de autobuses para las fiestas.

Ya están publicados los días y horarios de del tren y autobús navideño de CTA (Facebook/ChicagoTransitAuthority)

Consejos de viaje de CTA para trenes y autobuses

Es fundamental recordar que tanto el tren como el autobús festivo son vehículos en servicio regular y, por lo tanto, no pueden detenerse por períodos prolongados en las paradas o estaciones. El espacio es limitado, por lo que es clave planificar con tiempo la experiencia, según CTA.

Estas recomendaciones son ideales para disfrutar del paseo:

Planificar con anticipación y considerar tiempo adicional para sus viajes

Viajar ligero: se recomienda usar cochecitos pequeños y plegables para maximizar el espacio.

se recomienda usar para maximizar el espacio. Embarque estratégico: subir en una estación o parada que esté cerca del punto de partida de la ruta. En el tren, l os vagones ubicados en los extremos (delantero o trasero) suelen tener menos afluencia de personas.

en una estación o parada que esté de la ruta. os vagones ubicados en los suelen tener menos afluencia de personas. Fotografías: en tren se aconseja subir primero para asegurar el lugar y luego tomar fotografías de Papá Noel o hacerlo al bajar en el destino. En autobús se recomienda tomar la foto cuando el vehículo esté completamente detenido y antes de desembarcar.