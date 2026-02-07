¿Cuánto gana un handyman en EE.UU.? La verdad detrás de uno de los oficios más demandados por latinos

Un trabajador dominicano del rubro de mantenimiento, un sector en el que el 23,2% de los empleados son latinos, contó en una entrevista cuánto se puede ganar como handyman en Pensilvania, Estados Unidos. Allí, explicó en qué consiste el oficio, qué tareas realiza habitualmente y cuáles son las diferencias entre trabajar para una empresa y hacerlo de forma independiente.

¿Qué es y qué hace un handyman?

En un video del youtuber Alfy Tavarez, el trabajador llamado Joan explicó que el handyman “es una persona que está para cubrir la necesidad de un cliente” y que no se necesita una licencia para llevar a cabo ese rol.

El handyman realiza tareas generales de mantenimiento y no necesita licencia para trabaja

Entre los servicios que un handyman suele brindar, enumeró:

Arreglos de cocina y baño

Cambios de lavamanos o inodoros

Destape de fregaderos

Reemplazo de bombillas de luz

Pintura

Para estos trabajos se usan herramientas básicas como taladros, sierras, cintas métricas y martillos, además de tornillos, clavos, espátulas, lijas y un nivel. Estos materiales permiten realizar la mayoría de las tareas de mantenimiento y reparaciones generales en viviendas.

El hombre comentó que se trata de un oficio amplio, sin una sola especialidad fija. Sin embargo, aclaró que las funciones de construcción y remodelación ya corresponden al trabajo de un contratista. Al respecto, indicó que en esos casos sí se necesita registrar una empresa, tramitar permisos y cumplir con los códigos de la ciudad.

A su vez, el dominicano afirmó que ejerce ambas labores, como handyman y en la construcción, aunque cuenta con mayor trayectoria en trabajos de mantenimiento.

En el rubro de la construcción, lleva cinco años de experiencia. En ese sentido, comentó que le “gusta más construir que hacer reparaciones”.

En las estadísticas de 2024 de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, dentro del grupo de trabajadores de mantenimiento y reparación general, el 23,2% se identificaron como “Hispánico o Latino”.

Un handyman que recién comienza puede ganar entre US$100 y US$700 semanales si trabaja para una empresa Captura de Alfy Tavarez

¿Cuánto se gana como handyman en EE.UU.?

Al referirse a los ingresos, Joan explicó que un handyman que recién empieza y trabaja para una empresa puede ganar entre US$100 y US$700 por semana. En tanto, aclaró que ese cálculo se basa en una jornada de 40 horas semanales.

El especialista señaló que el contratista gana de otra forma, ya que cobra por contrato y por cada remodelación que realiza. Los ingresos dependen del tipo de trabajo y del volumen de proyectos cerrados.

Los horarios y la dinámica del trabajo de un handyman

Joan explicó que él y su equipo llegan al lugar de trabajo alrededor de las 7.30 hs y que el horario de salida varía según la carga del día.

Precisó que suelen terminar hacia las 16.30 hs, aunque aclaró que esa jornada puede extenderse o acortarse. Señaló que, en promedio, trabajan “de ocho horas a ocho horas y media”, y afirmó que la duración depende directamente de “qué tanto trabajo” tengan en cada proyecto.

¿Conviene trabajar para una empresa o de forma independiente?

El trabajador, que es dueño de su propia empresa, sostuvo que ambas opciones tienen ventajas, pero recomendó comenzar en una compañía para asegurar un ingreso estable.

Desde su perspectiva, esa modalidad permite “ganar experiencia” y “darse a conocer”. No obstante, explicó que, con el tiempo, trabajar de manera independiente resulta más conveniente porque “así se gana más y se maneja el propio tiempo, sin un horario fijo”.

Los errores de principiante que recomienda evitar

El latino advirtió que muchos principiantes aceptan trabajos para los que no están preparados. Remarcó que esto ocurre por la necesidad de generar ingresos y porque “a veces uno quiere abarcar más de lo que sabe”.

En promedio, el equipo de mantenimiento de Joan trabaja entre ocho y ocho horas y media por día Captura de Alfy Tavarez

Aun así, recomendó animarse a ingresar al rubro y sugirió que, si no se tiene experiencia, conviene trabajar junto a alguien que ya la tenga.

Los trabajos de construcción son los mejor pagos

El profesional indicó que los trabajos que más le solicitan sus clientes son remodelaciones, pintura y reparación de paredes de drywall.

Pero explicó que, en su rol como contratista, también realiza renovaciones completas de viviendas conocidas como “full flip”. Esto incluye levantar paredes nuevas, trasladar los baños, construir closets, colocar pisos, ventanas y techos.

Es una remodelación integral que suele demorar entre seis y ocho semanas, aunque el plazo depende del tamaño de la casa. Según Joan, ese tipo de obra es la que más ingresos genera.