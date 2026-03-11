Cuba vs. Canadá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol por un lugar en cuartos

El cierre de la fase de grupos encuentra a Cuba y Canadá frente a frente en San Juan, en un partido que puede definir el futuro de ambos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). Según MLB, el duelo está programado para la tarde del miércoles 11 de marzo, con TV para Estados Unidos a través de la familia FOX Sports.

Transmisión del partido de Cuba y tabla de posiciones del Grupo A

El último partido de Cuba en la fase de grupos será ante Canadá, este miércoles 11 de marzo, a las 3.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.

Se trata del primer turno de la jornada, antes de dos cruces de alto voltaje en otros grupos.

Tabla del Grupo A - WBC Jugados Ganados Perdidos Puerto Rico* 4 3 1 Canadá 3 2 1 Cuba 3 2 1 Colombia 4 1 3 Panamá 4 1 3

(*Clasificado a cuartos de final, de acuerdo con los criterios de desempate que detalla MLB para el grupo A).

Para Cuba, el duelo ante Canadá llega después de una primera fase en la que ya enfrentó a Panamá, Colombia y Puerto Rico, con un calendario matutino, del mediodía y nocturno, según el desglose que repasan MLB y Fox Sports en sus listados de partidos.

Dónde ver Cuba vs. Canadá en el World Baseball Classic 2026

De acuerdo con la guía de transmisión de FOX Sports, el juego se verá por FS2, con opción de audio en español en FOX Deportes y streaming en la app de FOX Sports y FOX One.

Una fanática cubana anima a su equipo después de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Colombia en San Juan, Puerto Rico, el domingo 8 de marzo de 2026 Alejandro Granadillo� - AP�

Canadá vs. Cuba: un mano a mano por el pase a cuartos

Canadá suele presentar una selección con nombres conocidos en MLB y experiencia en torneos internacionales, lo que históricamente lo convierte en un rival exigente para cualquier equipo del grupo.

De acuerdo con ESPN, la campaña en este WBC 2026 lo tiene peleando por un lugar en la zona alta, dependiendo de cómo lleguen los resultados previos.

Para Cuba, el partido puede transformarse en un mano a mano directo por el pase a la siguiente instancia, o incluso en un duelo que defina posiciones finales dentro del grupo, según los distintos escenarios de combinación de resultados.

El lanzador cubano Denny Larrondo lanza en la primera entrada contra Colombia durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol Fernando Llano� - AP�

Según el análisis de cuadro que hace Fox Sports, la tarde del miércoles funciona como antesala de una noche que puede terminar de ordenar los cruces de cuartos de final.

Más allá de la matemática, para el equipo que dirige Germán Mesa, llegar con opciones concretas a este cierre valida la apuesta a una mezcla de veteranos y jóvenes en el roster.

La tradición del béisbol cubano y su historial en ediciones anteriores del WBC le agregan peso simbólico a un partido que podría definir el camino del torneo para la isla.

Calendario de partidos del miércoles en el WBC

Como indicó MLB, la grilla del miércoles 11 de marzo queda así, siempre en horario ET:

3.00 p.m.: Canadá vs. Cuba, en San Juan (Hiram Bithorn Stadium), por FS2.

7.00 p.m.: Italia vs. México, en Houston (Daikin Park), por Tubi.

8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, en Miami (loanDepot park), por FS1.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.