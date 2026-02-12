Cuenta regresiva para San Valentín: la lista de regalos con descuento que garantizan entrega antes del sábado 14

A pocos días del 14 de febrero, las ofertas de regalos por San Valentín colman los portales, pero no todas garantizan estar en el hogar para el día esperado. En este escenario, algunas páginas ofrecen importantes descuentos en ciertos obsequios y aseguran la entrega antes del sábado. Las principales secciones corresponden a artículos de belleza, perfumes, chocolates y joyería.

La lista de regalos con descuento que garantizan entrega antes del sábado 14

El próximo sábado es la fecha establecida culturalmente para la celebración del amor entre dos personas. Como sucede en cada período típico de festejos, pensar en un regalo para la pareja puede ser complejo. Para facilitar la idea, Amanda Fama, editora senior de ofertas y tendencias de Good Housekeeping, recomendó investigar bien los descuentos para evitar un falso ahorro.

En Amazon, algunos productos de oferta garantizan la entrega antes del Día de San Valentín Freepik

En diálogo con KCRA, señaló que para San Valentín los productos con descuentos generalmente son productos de belleza, paquetes de perfumes, chocolates y joyas.

En el sitio web de Amazon figuran los siguientes descuentos importantes para regalos con entrega antes del 14 de febrero:

Cesta de regalo para mujer – Juego de 10 piezas de leche de almendras y miel de belleza y cuidado personal: a 34 dólares , con un descuento del 46%. Gel de ducha, baño de burbujas, exfoliante corporal, sal de baño, aceite de baño, toalla de mano, 2 bombas de baño grandes y tableta de vapor de ducha.

– Juego de 10 piezas de leche de almendras y miel de belleza y cuidado personal: , con un descuento del 46%. Gel de ducha, baño de burbujas, exfoliante corporal, sal de baño, aceite de baño, toalla de mano, 2 bombas de baño grandes y tableta de vapor de ducha. BODY & EARTH Set de Regalo Body Mist : a US$9,85, con un descuento del 15%. Incluye perfume, loción corporal y exfoliante corporal.

: a con un descuento del 15%. Incluye perfume, loción corporal y exfoliante corporal. BIODANCE Máscara profunda real de bio-colágeno : a US$14,90 , un descuento del 22%. Ayuda a refinar los poros dilatados, mejora la elasticidad de la piel inmediatamente después de la aplicación y reduce la aparición de arrugas.

: a , un descuento del 22%. Ayuda a refinar los poros dilatados, mejora la elasticidad de la piel inmediatamente después de la aplicación y reduce la aparición de arrugas. EQQUALBERRY Suero iluminador de vitaminas : a US$17,99 , con un descuento del 28%. Mejora la luminosidad, reduce las arrugas y apoya una textura suave y juvenil.

: a , con un descuento del 28%. Mejora la luminosidad, reduce las arrugas y apoya una textura suave y juvenil. KREMERY - Cesta de regalo: a US$49,97 , un descuento del 17%. Contiene palomitas de maíz, palomitas de maíz con caramelo rociado de chocolate, miel quebradiza, frágil de maní, pretzels de yogur, pretzels de chocolate con leche, caramelo de chocolate con leche, chocolate negro 60% cacao, almendras de chocolate con leche.

, un descuento del 17%. Contiene palomitas de maíz, palomitas de maíz con caramelo rociado de chocolate, miel quebradiza, frágil de maní, pretzels de yogur, pretzels de chocolate con leche, caramelo de chocolate con leche, chocolate negro 60% cacao, almendras de chocolate con leche. Lindt Lindor - Caja de regalo surtida : a US$11,99 , un descuento del 12%. Incluye trufas de caramelo de chocolate surtidas.

: a , un descuento del 12%. Incluye trufas de caramelo de chocolate surtidas. Collares con colgante de corazón de moissanita ANDSO : a US$89,99 , un descuento del 10%. Es un collar de plata de ley 925 grabado con “I LOVE YOU” (Te amo, en español).

: a , un descuento del 10%. Es un collar de plata de ley 925 grabado con “I LOVE YOU” (Te amo, en español). Pulseras de oro para mujer: a US$12,56, un descuento del 34%. Incluye una pulsera de cuerda cubana con textura tejida intrincada, una cadena de clip de papel con eslabones minimalistas contemporáneos y una pulsera de nudo infinito ajustable que ofrece un ajuste personalizable.

Cómo elegir un regalo para el Día de San Valentín antes del sábado 14

Para una fecha tan importante como es el Día de los Enamorados, Alyse Dermer, fundadora del servicio de conserjería de regalos de lujo Mr. Considerate, aconseja prestar atención y observar detenidamente a su pareja. “¿Hay cosas que usan a diario que podrían mejorar? ¿Hay algún problema que puedas solucionarles?”, inquirió, en diálogo con CNN.

De cara a los festejos por el Día de San Valentín, los especialistas aconsejan regalar algo que la pareja necesite y no compre por sí misma Freepik

En esa línea, agregó que la clave es encontrar algo que esa persona especial pueda usar regularmente y que tal vez no haya comprado por sí misma.

A su vez, el Dr. Evan Polman, profesor de marketing en la Escuela de Negocios de la Universidad de Wisconsin, sostuvo que el dinero no es importante en la ecuación.

“Siempre que cumpla con expectativas razonables, es poco probable que a quienes les regalas les importe demasiado cuánto gastas“, afirmó.

Cuenta regresiva para San Valentín: elegir un regalo con un descuento

Para hacer una compra estratégica, que cuente con un descuento real, es relevante analizar el mercado. Según Fama, algunos productos, como freidoras de aire y cafeteras, podrían tener mejores ofertas más adelante en el año.

Los principales productos con descuento para regalar en San Valentín corresponden a chocolates, joyas, artículos de belleza y paquetes de perfumes Freepik

En ese sentido, la experta sostuvo que la clave para encontrar la mejor oferta es evitar perseguir cada descuento. En su lugar, es importante organizar un plan.

“La clave es concentrarse en comprar lo que uno planeaba, y no comprar algo solo porque esté en oferta. Se trata simplemente de establecer un presupuesto e investigar“, remarcó.

Para obtener ayuda con este aspecto, los consumidores pueden utilizar herramientas de comparación de precios. Un ejemplo es Google Shopping, que permite comparar precios de diferentes minoristas.