E-File del IRS para el trámite de impuestos: paso a paso para hacer tu declaración de taxes gratis en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de una plataforma electrónica que habilita la preparación y presentación gratuita de la declaración federal del 2026: E-File.

¿Qué es el E-File del IRS y qué opciones ofrece?

El sistema del IRS establece dos modalidades de presentación, cada una con criterios de elegibilidad propios para la declaración federal:

Una es el software guiado , destinado a contribuyentes con ingreso bruto ajustado de hasta US$89.000 . Según detalla el organismo, este sistema utiliza preguntas simples y garantiza cálculos precisos.

, destinado a contribuyentes con ingreso bruto ajustado de hasta . Según detalla el organismo, este sistema utiliza preguntas simples y garantiza cálculos precisos. La otra opción son los formularios electrónicos rellenables, disponibles para cualquier nivel de ingresos, que requieren que el usuario ingrese la información de forma directa conforme a las instrucciones incluidas en cada documento.

Paso a paso: cómo usar el E-File del IRS en 2026

El IRS detalla en su guía cómo enviar la declaración federal desde su sistema. El procedimiento para hacerlo consiste en cuatro pasos:

1. Ingresar al sitio oficial

El trámite comienza en IRS.gov/FreeFile, que es el único acceso válido a la herramienta. Al respecto, el organismo aclaró que no es posible usar el servicio si se accede directamente a los sitios comerciales de los proveedores.

2. Elegir la modalidad de presentación

Desde allí, el contribuyente debe elegir entre dos opciones: software guiado o formularios electrónicos rellenables. Quienes elijan la primera opción deben cumplir con un tope de ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) para calificar a la presentación gratuita.

Los formularios electrónicos rellenables se encuentran disponibles para todos los niveles de ingresos Freepick

3. Seleccionar proveedor o crear cuenta

Si se opta por el software guiado, el contribuyente debe elegir un proveedor mediante la herramienta “Find your trusted partner” (Encuentre a su socio de confianza, en español) o la opción Browse All (Ver todos).

Cada proveedor establece sus propios criterios de elegibilidad, que pueden contemplar el nivel de ingresos, la edad o el estado de residencia.

Una vez seleccionado, el IRS redirige automáticamente al sitio de la entidad colaboradora para crear una cuenta en línea.

En el caso de los formularios rellenables, el usuario accede directamente a la aplicación para registrarse.

4. Preparar y enviar la declaración

Una vez creada la cuenta, la declaración se prepara y se envía directamente al IRS. El servicio aconseja reunir previamente los comprobantes de ingresos, gastos, deducciones y créditos para completar una presentación precisa, validar la información declarada y evitar errores que puedan demorar la aceptación del trámite.

Los alcances y límites de la declaración gratuita

El IRS explicó que el carácter gratuito se aplica a la preparación y envío electrónico de la declaración federal para quienes perciben un ingreso bruto ajustado inferior a US$89.000. Un proveedor puede cobrar por la presentación estatal, cuando el contribuyente no califica, o cuando supera ese piso.

El uso del sistema se mantiene sin costo para todos los niveles de ingresos cuando, en la modalidad de formularios electrónicos rellenables, el contribuyente completa la información por su propia cuenta.

El uso del sistema comienza con el acceso exclusivo al sitio IRS.gov/FreeFile, único canal habilitado para iniciar el trámite Freepick

¿Cómo se acredita la elegibilidad?

La acreditación de la elegibilidad y la validación de identidad se realizan durante el proceso de presentación electrónica. El IRS exige que el contribuyente firme y valide su declaración utilizando el AGI del año anterior o por el PIN de firma electrónica de cinco dígitos que es elegido por el propio usuario.

Quienes presentan una declaración por primera vez pueden crear un PIN nuevo o consignar US$0 como ingreso previo. Si el contribuyente no recuerda su AGI del año anterior, puede obtenerlo al acceder a su cuenta en línea para consultar los registros fiscales o solicitando por correo una transcripción de la declaración, que incluye ese dato.

Cabe destacar que la declaración se hace en 2026, pero por los ingresos de 2025.