De California a Nueva York: la tendencia que pone en riesgo a coleccionistas de tarjetas Pokémon en EE.UU.

Coleccionistas y dueños de tiendas de tarjetas de Pokémon en distintas partes de Estados Unidos se sienten en riesgo por los robos. El caso más reciente ocurrió en Nueva York, donde se generó una respuesta comunitaria de magnitud. Por otro lado, comerciantes en California denuncian que hay una tendencia de este tipo de delitos que se repite desde hace meses.

Dueños de tiendas de tarjetas de Pokémon en California temen por los robos

De acuerdo con Los Angeles Times, el coleccionismo de tarjetas Pokémon se trata de un negocio que mueve millones de dólares y que actualmente tiene tanta relevancia como las tarjetas deportivas.

Las tiendas de tarjetas coleccionables de Pokémon generan movimientos de miles de dólares Instagram @thepokecourt

Con distintas tiendas para los fanáticos de Pokémon a lo largo del país norteamericano, los coleccionistas se acercan a los locales, ya sea para comprar cartas o para simplemente estar con la comunidad.

Sin embargo, desde hace meses hay preocupación en los comerciantes. En el caso de tiendas del sur de California, se repiten los intentos de robo, en muchas ocasiones con armas o situaciones violentas.

Los Angeles Times citó el caso de Taylor Minatogawa, un comerciante dueño del sitio Buddies Collectibles, que sufrió cinco intentos de robo en su local durante los últimos dos meses. Por el miedo a perder las tarjetas, incluso durmió en la tienda para hacer guardia durante varios días.

Minatogawa mencionó que en los robos de este tipo de coleccionables pueden llevarse objetos con valores de alrededor de 200 mil dólares. En paralelo, otros comerciantes denunciaron desde tácticas sofisticadas hasta mucha agresividad por parte de los criminales.

Las tiendas de tarjetas coleccionables de Pokémon sufren robos en Nueva York, California y otras partes de Estados Unidos Instagram @thepokecourt

Los relatos incluyen personas que fueron apuntadas con armas o atacadas con gas pimienta. Otros sufrieron acciones de ladrones que robaron sus autos para intentar encontrar alguna tarjeta o incluso que se metieron a sus tiendas a través del techo.

El robo de más de US$100 mil a una tienda de tarjetas de Pokémon en Nueva York

La tendencia no es única en California y presenta casos en otros puntos de EE.UU. El hecho más reciente fue en el Poké Court de la Gran Manzana.

Lo llamativo fue que el robo ocurrió cuando el local tenía las puertas abiertas por un evento de la comunidad. Tres personas enmascaradas entraron con armas de fuego para amenazar a los presentes, según consignó New York Post.

Incluso, uno de los criminales usó un martillo para romper los vidrios y llevarse las cartas. Entre la mercancía robada, se encuentran tarjetas con alto valor de personajes como Treecko, Charizard, Pikachu y Ho-Oh, que datan de entre 1999 y 2016.

Ladrones rompieron los vidrios y robaron tarjetas coleccionables de Pokémon en una tienda de Nueva York

El cálculo de lo sustraído se estima en un valor aproximado de US$116 mil.

La respuesta de la comunidad de Pokémon tras el robo a la tienda de Nueva York

Luego del robo a la Poké Court, muchas personas aportaron para ayudar a la reconstrucción de la tienda. De acuerdo con un artículo de Peter Du en el HuffPost, carpinteros y colocadores de vidrio se ofrecieron a trabajar gratis.

Además, el día siguiente al hecho, Sarah Natochenny, actriz de voz del personaje de Ash Ketchum en la serie de Pokémon, fue a la tienda y llevó pizzas para compartir con todos los presentes.