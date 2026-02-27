De California a Nueva York: qué estados aceptan la licencia de conducir digital y cuáles no

Dentro de las distintas variantes de identificaciones que existen en Estados Unidos, muchas jurisdicciones tienen licencias de conducir digitales o permiten su implementación mediante alguna aplicación externa. Concretamente, son 21 territorios en los que esta forma de identificación está aceptada, donde se incluyen, por ejemplo, California, Illinois y Nueva York.

El listado completo: todos los estados de EE.UU. que aceptan licencias de conducir digitales

El dato de las jurisdicciones se puede consultar en el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Concretamente, la entidad federal aclara cuáles son las identificaciones digitales que se pueden utilizar en aeropuertos.

La TSA permite el uso de licencias de conducir digitales de ciertos estados como método valido de identificación Facebook TSA

A partir de ese dato, se desprende qué estados aceptan esta modalidad como forma de identificación válida. Mientras que algunos tienen aplicaciones propias desarrolladas por las autoridades, otras autorizan el servicio de las herramientas de Apple, Google o Samsung.

Las jurisdicciones que aceptan la licencia de conducir digital y las apps que utilizan o permiten son:

Alaska : Alaska Mobile ID.

: Alaska Mobile ID. Arkansas : Arkansas Mobile ID, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Arkansas Mobile ID, Google Wallet y Samsung Wallet. Arizona : Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. California : California DMV Wallet App, Apple Wallet y Google Wallet.

: California DMV Wallet App, Apple Wallet y Google Wallet. Colorado : Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Dakota del Norte : Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Georgia : Apple Wallet , Google Wallet y Samsung Wallet.

: Apple Wallet , Google Wallet y Samsung Wallet. Hawái : Apple Wallet.

: Apple Wallet. Illinois : Apple Wallet.

: Apple Wallet. Iowa : Iowa Mobile ID app, Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Iowa Mobile ID app, Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Louisiana : LA Wallet.

: LA Wallet. Kentucky : KY Mobile ID.

: KY Mobile ID. Maryland : Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet.

: Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Montana : Apple Wallet y Google Wallet.

: Apple Wallet y Google Wallet. Nuevo México : Apple Wallet y Google Wallet.

: Apple Wallet y Google Wallet. Nueva York : NY MiD app.

: NY MiD app. Ohio : Apple Wallet.

: Apple Wallet. Puerto Rico : PR Móvil, Apple Wallet y Google Wallet.

: PR Móvil, Apple Wallet y Google Wallet. Utah : GET Mobile App.

: GET Mobile App. Virginia : VA MiD app.

: VA MiD app. Virginia Occidental: WV MiD app, Apple Wallet y Samsung Wallet.

La TSA permite usar las identificaciones digitales para pasar por puntos de seguridad en aeropuertos de EE.UU. American Airlines

Las diferencias entre California y Nueva York: los distintos usos de la app propia

Como se puede observar en el listado, no todos los estados optan por desarrollar o darle la exclusividad a una plataforma diseñada por el estado. Ese es el caso por ejemplo de California, que tiene una aplicación propia, pero también cuenta con otras opciones.

Según consta en el sitio web oficial del Estado Dorado, de acuerdo con la plataforma con la que se elija, la licencia de conducir digital tendrá distintos usos.

Por ejemplo, el documento dentro de la app del DMV servirá como forma de identificación para completar trámites de distinta índole como solicitar apoyo financiero universitario.

Cómo agregar una licencia de conducir en Apple Wallet

Sin embargo, no será posible usar la aplicación para alquilar un auto o verificarse como conductor de Uber en el estado. En esos casos, tiene que exhibirse la documentación en las plataformas de Apple o Google.

Distinto es el caso de Nueva York, donde el Estado Imperial solo permite la NY MiD app, que incluye todos los usos que se le puede dar a la licencia digital.

La aclaración de la TSA sobre las identificaciones digitales

La autoridad estadounidense indica que los viajeros pueden usar este tipo de documentación para más de 250 puntos de seguridad de aeropuertos en todo EE.UU.

En este proceso de seguridad, tienen la posibilidad de utilizarla y que se les tome una foto para comparar con la foto de su identificación. Si no desea que se capture su imagen, el viajero debe comunicar esto con anticipación a un oficial de la TSA.