Adiós al plástico: la lista de estados donde ya es legal llevar la licencia de conducir en el iPhone

La digitalización de documentos oficiales avanza en Estados Unidos con la incorporación de licencias de conducir a Apple Wallet. La herramienta, integrada en iPhone, permite almacenar versiones digitales de credenciales emitidas por los estados y del pasaporte estadounidense.

Estados donde es legal usar la licencia digital en Apple Wallet

La funcionalidad apunta a reducir el uso del formato físico en determinadas situaciones cotidianas, como controles de seguridad en aeropuertos o validaciones de edad en establecimientos comerciales. El sistema requiere validación biométrica y el consentimiento del titular antes de compartir información.

Cómo presentar la licencia digital a la TSA

Actualmente, varios estados y un territorio ya habilitan a sus residentes a añadir su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal a la aplicación. De acuerdo con el sitio oficial de Apple, la lista incluye:

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawái

Illinois

Iowa

Maryland

Montana

Nuevo México

Dakota del Norte

Ohio

Puerto Rico

Virginia Occidental

Los residentes de los estados mencionados pueden iniciar el proceso directamente desde la aplicación Wallet en su iPhone. Una vez aprobada por la autoridad emisora, la identificación queda disponible en formato digital dentro del dispositivo.

El uso de la licencia digital está autorizado en puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para vuelos nacionales en más de 250 aeropuertos participantes. A pesar de esta habilitación, la agencia recomienda portar también la credencial física como respaldo.

“Estos documentos deben basarse en una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con la normativa Real ID, o en una licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada”, aclaró la agencia en un comunicado oficial.

Además del uso en aeropuertos, la identificación en Apple Wallet puede emplearse para acreditar identidad o mayoría de edad en comercios seleccionados, tiendas Apple y determinados recintos. También se admite dentro de aplicaciones móviles para servicios como alquiler de vehículos o reservas de alojamiento.

Apple Wallet permite guardar identificaciones digitales y pasaportes en el iPhone Apple

Cómo funciona Apple Wallet con identificaciones digitales

Apple Wallet es una aplicación que permite guardar tarjetas bancarias, boletos electrónicos y, en los estados habilitados, documentos oficiales en versión digital. La licencia de conducir móvil, conocida como mDL, se integra dentro de este entorno.

El proceso de validación exige que el usuario escanee su documento y complete una verificación de identidad desde el propio dispositivo. En el caso de los permisos estatales, la solicitud se envía a la autoridad correspondiente para su aprobación.

Cada vez que el titular necesite presentar su identificación digital, deberá autorizar el intercambio mediante Face ID o Touch ID. El sistema muestra de forma previa qué datos serán compartidos, y el usuario decide si continúa o cancela la operación.

Privacidad y control de datos en la licencia digital

El modelo de funcionamiento prioriza el control por parte del usuario. La información no se transfiere automáticamente: requiere autenticación biométrica en cada uso.

Ni Apple ni la entidad estatal emisora pueden consultar dónde o cuándo se presentó la identificación digital. El intercambio ocurre de forma directa entre el dispositivo y el lector autorizado.

En situaciones como controles de edad, el sistema puede limitar los datos compartidos a la confirmación de mayoría de edad sin revelar información adicional; esto depende del servicio que lo solicite.

Cómo agregar una licencia de conducir en Apple Wallet

Paso a paso: cómo agregar la licencia al iPhone

Para comenzar la configuración, el usuario debe:

Ingresar a la aplicación Wallet.

Presionar el símbolo “+”.

Seleccionar su estado.

Escanear el frente y reverso de la licencia de conducir o tarjeta estatal, o la página principal del pasaporte.

Posteriormente, se realizan comprobaciones adicionales de identidad.

En el caso de licencias y tarjetas estatales, la información se envía al estado emisor para revisión. Una vez aprobada, la credencial queda activa dentro de Apple Wallet y puede utilizarse en los entornos autorizados.