Buenas noticias para California: US$700 millones ingresan gracias a Coachella y Stagecoach

Gavin Newsom destacó que los festivales de Coachella y Stagecoach (música country) generan más de 700 millones de dólares al año para la economía de California. Y unos 10.000 empleos temporales.

El impacto en la economía de California de Coachella y Stagecoach

Según informó la oficina del gobernador, los eventos se consolidan como “motores de ingresos, empleo y proyección internacional para el estado”.

En 2025, Coachella (un gran festival de música y artes, de alcance global) recibió casi 250.000 visitantes a lo largo de dos fines de semana consecutivos, lo que impulsó la ocupación hotelera y el consumo en servicios locales.

La administración estatal remarca que estos eventos sostienen más de 10.000 puestos de trabajo temporales cada año en logística, producción, hotelería y servicios básicos.

Cuándo se llevan a cabo estos festivales, en Indo, en el mismo predio del Empire Polo Club:

Coachella 2026 se realiza en dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.

se realiza en dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. Stagecoach 2026 se lleva a cabo del 24 al 26 de abril.

En Coachella, este año se destaca la participación latina de Karol G y Morat, entre otros. En Stagecoach, Carin León.

Impacto en la economía creativa

Newsom definió a la economía creativa de California como “un verdadero motor”, al subrayar que los festivales exhiben talento y al mismo tiempo “potencian las economías locales y respaldan a los pequeños comercios”.

En 2025, Coachella alcanzó un valor estimado de 908 millones de dólares en impacto mediático , lo que refuerza la visibilidad global del estado como capital del entretenimiento.

, lo que refuerza la visibilidad global del estado como capital del entretenimiento. El gobierno estatal busca mantener un entorno donde la creatividad prospere y la derrama económica llegue a las regiones que rodean los centros de eventos.

Una multitud en el festival de Coachella Amy Harris - Invision

Beneficios para comunidades y trabajadores

El ecosistema de festivales resulta clave para trabajadores de servicios y hospitalidad , que se sostienen con la cadena de valor de los espectáculos en vivo.

, que se sostienen con la cadena de valor de los espectáculos en vivo. La infraestructura creada para los eventos permite que pequeñas empresas locales obtengan importantes ingresos durante la temporada de festivales.

durante la temporada de festivales. Según el comunicado oficial, el flujo sostenido de visitantes es central para asegurar el sustento de miles de familias vinculadas a la industria del entretenimiento.

Para tener en cuenta

Los datos difundidos por la oficina del gobernador indican que Coachella y Stagecoach no solo atraen público internacional, sino que fortalecen el turismo interno en California.

Los visitantes llenan hoteles, consumen en restaurantes y contratan servicios locales durante varios días, lo que amplía el impacto más allá del precio de las entradas.

La generación de más de 10.000 empleos temporales al año, sumada a los más de 700 millones de dólares que ingresan a la economía estatal, muestra cómo los festivales se integran a una estrategia más amplia para consolidar la economía creativa como pilar del crecimiento regional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.