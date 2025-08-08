De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este viernes 8 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en México, según el Diario Oficial de la Federación (DOF); un resumen completo de la situación económica y el valor de la divisa hoy
- 3 minutos de lectura'
Este viernes 8 de agosto de 2025, el precio del dólar en México es de $18,6765, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante las primeras horas del día, el desempeño del peso mexicano se ve impactado por el debilitamiento de la moneda de Estados Unidos.
Dólar hoy, viernes 8 de agosto, en México
- Bloomberg Línea, sitio especializado en mercados y finanzas, indica que por la mañana de este viernes, el peso mexicano opera con ganancias tras la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).
- El sitio agrega que el tipo de cambio cotiza en $18,5970 por dólar en el mercado spot, con una apreciación de 0,09%.
- Mientras que el Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la moneda de EE.UU. respecto a una canasta de monedas, retrocede 0,15%, tras evaluar la propuesta de Donald Trump, sobre el nuevo miembro del FOMC (comité dentro del Sistema de la Reserva Federal), reporta Monex.
- El peso mexicano es la moneda que lidera las ganancias entre las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg.
Cómo está el dólar en México este viernes 8 de agosto, según los bancos
Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 8 de agosto, de la siguiente manera:
- Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30
- Banco Azteca: Compra $17,60 / Venta $19,24
- Banco de México, FIX del jueves: $18,6765
- Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del jueves: Compra $18,693 / Venta $18,699
- Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del jueves: $18,73
- Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del jueves: $18,636
- Bank of America: Compra $17,6367 / Venta: $19,7239
- BBVA Bancomer: Compra $17,75 / Venta $18,90
- Citibanamex: Compra $18,03 / Venta $19,07
- Grupo Financiero Multiva: $18,67
- Monex: Compra $17,65 / Venta $19,51
- SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,6765
- Ve por más del jueves: Compra $17,9117 / Venta $19,3117
¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del jueves 7 de agosto?
El peso mexicano se mantuvo presionado a la baja y cerró la jornada del jueves 7 de agosto con una cotización de $18.62 por dólar, lo que muestra una depreciación de -0,11% respecto al cierre previo. El DXY revirtió su avance y finalizó con una pérdida de -0,11% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un análisis de Monex.
“El dólar fue afectado al cierre de la sesión por el nombramiento del nuevo miembro de la Fed, por parte de Donald Trump, el cual estará votando en las próximas reuniones de 2025″, indica la firma.
Peso mexicano en la apertura del viernes 8 de agosto
En la apertura de este viernes 8 de agosto de 2025, el reporte de Monex indica que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,60, lo que implica una apreciación de 0,07% respecto al cierre previo, un avance semanal de 1,49% y una pérdida de -0,05% con relación al mes anterior.
El informe añade que hoy el peso mexicano es favorecido por el debilitamiento del dólar, “además de considerar el comunicado de la Junta de Gobierno de Banxico tras su decisión de política monetaria”.
Más notas de De dólar a peso mexicano
Últimos registros. De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotizó la moneda este jueves 7 de agosto
Pierde terreno. Retrocedió el dólar frente al peso mexicano hoy: a cuánto cotizó la moneda este 6 de agosto en Estados Unidos
Últimos registros. El peso mexicano retrocedió ante el dólar este martes 5 de agosto en Estados Unidos
- 1
Es colombiana, tiene green card y tres hijos americanos: fue detenida por el ICE después de 14 años en EE.UU.
- 2
El DOGE de Florida pone bajo la lupa a Miami-Dade y su alcaldesa reacciona contra Ron DeSantis: “Teatro político”
- 3
Qué cambiaría con la ley del reconocimiento fácil que podría impactar en miles de viajeros: la TSA se opone
- 4
De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotizó la moneda este jueves 7 de agosto