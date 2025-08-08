De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto de 2025, el precio del dólar en México es de $18,6765, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante las primeras horas del día, el desempeño del peso mexicano se ve impactado por el debilitamiento de la moneda de Estados Unidos.

Dólar hoy, viernes 8 de agosto, en México

Bloomberg Línea , sitio especializado en mercados y finanzas, indica que por la mañana de este viernes, el peso mexicano opera con ganancias tras la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Este viernes, el peso mexicano es favorecido por el debilitamiento del dólar Pixabay

Mientras que el Índice Dólar (DXY) , un indicador ponderado que mide el valor de la moneda de EE.UU. respecto a una canasta de monedas, retrocede 0,15% , tras evaluar la propuesta de Donald Trump , sobre el nuevo miembro del FOMC (comité dentro del Sistema de la Reserva Federal), reporta Monex.

Cómo está el dólar en México este viernes 8 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 8 de agosto, de la siguiente manera:

Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30

Compra $17,80 / Venta $19,30 Banco Azteca: Compra $17,60 / Venta $19,24

Compra $17,60 / Venta $19,24 Banco de México, FIX del jueves: $18,6765

$18,6765 Banco de México, Interbancario 48 hs apertura del jueves: Compra $18,693 / Venta $18,699

del jueves: Compra $18,693 / Venta $18,699 Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del jueves: $18,73

del jueves: $18,73 Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del jueves: $18,636

del jueves: $18,636 Bank of America: Compra $17,6367 / Venta: $19,7239

Compra $17,6367 / Venta: $19,7239 BBVA Bancomer: Compra $17,75 / Venta $18,90

Compra $17,75 / Venta $18,90 Citibanamex: Compra $18,03 / Venta $19,07

Compra $18,03 / Venta $19,07 Grupo Financiero Multiva: $18,67

$18,67 Monex: Compra $17,65 / Venta $19,51

Compra $17,65 / Venta $19,51 SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,6765

$18,6765 Ve por más del jueves: Compra $17,9117 / Venta $19,3117

Así cotiza la divisa estadounidense hoy 8 de agosto de 2025 frente al peso mexicano Freepik

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del jueves 7 de agosto?

El peso mexicano se mantuvo presionado a la baja y cerró la jornada del jueves 7 de agosto con una cotización de $18.62 por dólar, lo que muestra una depreciación de -0,11% respecto al cierre previo. El DXY revirtió su avance y finalizó con una pérdida de -0,11% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un análisis de Monex.

“El dólar fue afectado al cierre de la sesión por el nombramiento del nuevo miembro de la Fed, por parte de Donald Trump, el cual estará votando en las próximas reuniones de 2025″, indica la firma.

Peso mexicano en la apertura del viernes 8 de agosto

En la apertura de este viernes 8 de agosto de 2025, el reporte de Monex indica que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en $18,60, lo que implica una apreciación de 0,07% respecto al cierre previo, un avance semanal de 1,49% y una pérdida de -0,05% con relación al mes anterior.

El jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó la tasa en 25 puntos base Susana Gonzalez - Gobierno de México

El informe añade que hoy el peso mexicano es favorecido por el debilitamiento del dólar, “además de considerar el comunicado de la Junta de Gobierno de Banxico tras su decisión de política monetaria”.