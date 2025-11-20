De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 20 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo estuvo hoy 20 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 20 de noviembre abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,07%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 20 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 20 de noviembre, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $17,50 / venta $18,90
- Banco Azteca del miércoles: compra $17 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,3410
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,3065 / venta $18,3110
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,3720
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,3110
- Bank of America del miércoles: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte del miércoles: compra $17,70 / venta $18,75
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,50 / venta $18,63
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $18,3728
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18,37
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $18,3262
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,3728
- Ve por más del miércoles: compra $17,8509 / venta $18,8659
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 20 de noviembre, abrió con la referencia del miércoles en $17 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del 19 de noviembre de 2025, el precio del dólar a peso mexicano se cotizaba en el mercado spot a $18,35 por unidad.
- El peso mexicano también registró un retroceso semanal de 0,31% frente al dólar de EE.UU.
- Para quienes siguen el precio del dólar en tiempo real, Monex señaló en un reporte un rango de fluctuación para la paridad USD/MXN hacia el cierre de la sesión, de entre $18,32 y $18,36 por dólar.
- En la sesión previa, el dólar estadounidense ganó impulso a nivel global.
- El Índice DXY (que mide la fuerza del dólar frente a otras divisas importantes) registró un avance a media jornada de 0,54% respecto al cierre previo.
- Analistas de la financiera explican que el fuerte impulso alcista del dólar se presenta en la antesala de la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
