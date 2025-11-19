LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 19 de noviembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 19 de noviembre de 2025
El precio del dólar en México este miércoles 19 de noviembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación frente a la moneda de EE.UU. del 0,41%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 19 de noviembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de noviembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del martes: compra $17,50 / venta $19
  • Banco Azteca del martes: compra $17 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del martes: $18,3728
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,422 / venta $18,427
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,429
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,335
  • Bank of America del martes: compra $17,3611 / venta $19,3798
  • Banorte del martes: compra $17,70 / venta $18,75
  • BBVA Bancomer del martes: compra $17,48 / venta $18,62
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,3262
  • Grupo Financiero Multiva del martes: $18,43
  • Para pagos de obligaciones del martes: $18,2805
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,3262
  • Ve por más del martes: compra $17,8229 / venta $18,8379
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 19 de noviembre, abrió con la referencia del día previo en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • A media jornada del 18 de noviembre de 2025, el precio del dólar en el mercado spot presentaba una cotización de $18,34 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El análisis indica que el dólar (Índice DXY) avanza un 0,05%, lo que se relaciona con el nerviosismo en el mercado tras la evaluación de los primeros datos de empleo en Estados Unidos.
  • Proyección overnight (hacia el día siguiente): los analistas de la financiera se previeron que el dólar a peso mexicano se situaría entre $18,30 y $18,43.
  • Las cifras se dan en un contexto de cautela por parte de los inversores que esperan el reporte de producción industrial estadounidense y las minutas del Federal Open Market Committee (FOMC).
Precio del dólar hoy en México: a cuánto cotiza la moneda este 19 de septiembre
Precio del dólar hoy en México: a cuánto cotiza la moneda este 19 de septiembreShutterstock

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
