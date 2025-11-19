De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 19 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 19 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 19 de noviembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación frente a la moneda de EE.UU. del 0,41%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 19 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 19 de noviembre arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $17,50 / venta $19
- Banco Azteca del martes: compra $17 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del martes: $18,3728
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,422 / venta $18,427
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,429
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,335
- Bank of America del martes: compra $17,3611 / venta $19,3798
- Banorte del martes: compra $17,70 / venta $18,75
- BBVA Bancomer del martes: compra $17,48 / venta $18,62
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $18,3262
- Grupo Financiero Multiva del martes: $18,43
- Para pagos de obligaciones del martes: $18,2805
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $18,3262
- Ve por más del martes: compra $17,8229 / venta $18,8379
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 19 de noviembre, abrió con la referencia del día previo en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del 18 de noviembre de 2025, el precio del dólar en el mercado spot presentaba una cotización de $18,34 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El análisis indica que el dólar (Índice DXY) avanza un 0,05%, lo que se relaciona con el nerviosismo en el mercado tras la evaluación de los primeros datos de empleo en Estados Unidos.
- Proyección overnight (hacia el día siguiente): los analistas de la financiera se previeron que el dólar a peso mexicano se situaría entre $18,30 y $18,43.
- Las cifras se dan en un contexto de cautela por parte de los inversores que esperan el reporte de producción industrial estadounidense y las minutas del Federal Open Market Committee (FOMC).
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
