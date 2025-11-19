De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 19 de noviembre

El precio del dólar en México este miércoles 19 de noviembre abrió con la referencia del martes, cuando la divisa mexicana registró a media jornada una apreciación frente a la moneda de EE.UU. del 0,41%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.