De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 17 de noviembre

El precio del dólar en México este lunes 17 de noviembre abrió con la referencia del viernes, cuando el peso cerró la sesión con una apreciación de 0,05%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,28 y $18,40. La jornada es inhábil en México, por lo que las estimaciones son referenciales.

Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.