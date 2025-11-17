De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 17 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 17 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 17 de noviembre abrió con la referencia del viernes, cuando el peso cerró la sesión con una apreciación de 0,05%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,28 y $18,40. La jornada es inhábil en México, por lo que las estimaciones son referenciales.
Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 17 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 17 de noviembre arranca así con la referencia del viernes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Banco Azteca: compra $16,90 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del jueves: $18,2805
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,2635 / venta $18,268
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,339
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,258
- Bank of America: compra $17,3913 / venta $19,4175
- Banorte: compra $17,15 / venta $18,65
- BBVA Bancomer: compra $17,46 / venta $18,60
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2805
- Grupo Financiero Multiva: $18,33
- Para pagos de obligaciones: $18,2982
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,2805
- Ve por más del jueves: compra $17,8053 / venta $18,8203
- Promedio general: compra $17,8955 / venta $18,5437
- Tipo de cambio ponderado: $18,2196
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 17 de noviembre abrió con la referencia de la jornada del viernes en $16,90 a la compra y $18,79 a la venta.
Este lunes 17 de noviembre, las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El peso cerró la sesión del viernes 14 de noviembre con una apreciación de 0,05%.
- Los mercados accionarios en EE.UU. mixtos y en México registraron ajustes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
