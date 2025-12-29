en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 29 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 29 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 29 de diciembre es de $17,9042, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 29 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 29 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,49
- Banco de México, FIX del viernes: $17,9042
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,8915 / venta $17,898
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,919
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,885
- Bank of America: compra $16,9492 / venta $18,9394
- Banorte: compra $16,65 / venta $18,25
- BBVA Bancomer: compra $16,84 / venta $18,37
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9042
- Grupo Financiero Multiva: $17,92
- Para pagos de obligaciones: $17,9248
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9042
- Ve por más del viernes: compra $17,3767 / venta $18,3967
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 29 de diciembre abrió en $16,85 a la compra y $18,49 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy 29 de diciembre, al iniciar la última semana del año, el precio del dólar en México se sitúa en un nivel de $17,90 por unidad.
- Según el último reporte de Monex, el dólar a peso mexicano muestra una ligera apreciación de la moneda mexicana del 0,06% respecto al cierre previo.
- Esta estabilidad en el precio del dólar se da en un entorno de volatilidad alcista durante la sesión overnight, donde el peso ha logrado mantener una ganancia acumulada del 2,11% respecto al mes anterior.
- El dólar hoy México se ve influenciado por un Índice Dólar (DXY) que avanza un 0,07%.
- Los analistas explican que el precio del dólar hoy a peso mexicano refleja un mercado que, a pesar de la baja liquidez por el cierre de año, mantiene un tono optimista debido a una inflación controlada y utilidades crecientes en los mercados globales.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
