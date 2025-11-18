De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 18 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 18 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 18 de noviembre abrió en $18,3262 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 18 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 18 de noviembre arranca con la referencia de la jornada hábil anterior, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del lunes: compra $17,50 / venta $19
- Banco Azteca del lunes: compra $17 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del viernes: $18,3262
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,344 / venta $18,349
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,355
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,305
- Bank of America del lunes: compra $17,3611 / venta $19,3798
- Banorte del lunes: compra $17,15 / venta $18,65
- BBVA Bancomer del lunes: compra $17,24 / venta $18,79
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $18,2805
- Grupo Financiero Multiva del lunes: $18,33
- Para pagos de obligaciones del lunes: $18,2805
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,2805
- Ve por más del viernes: compra $17,7958 / venta $18,8108
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 18 de noviembre abrió con la referencia del lunes, en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar a peso mexicano al cierre de la sesión del viernes 14 de noviembre, el último día hábil bancario, se ubicó en $18,31 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El peso mexicano mostró una ligera apreciación del 0,05% respecto al cierre previo.
- Durante la jornada del viernes, la fluctuación del peso mexicano se mantuvo en un rango entre $18,28 y $18,40.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fuerza del dólar estadounidense frente a otras monedas, recuperó terreno y cerró con una ganancia del 0,11% respecto al cierre anterior.
- Hacia las horas overnight, los analistas estimaban que el peso oscilaría en un rango entre $18,26 y $18,41; proyección que consideraba el fortalecimiento del dólar y el poco volumen esperado en el mercado local debido a un feriado del lunes.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
