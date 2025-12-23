LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 23 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 23 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

El precio del dólar en México este martes 23 de diciembre abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,40% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 23 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 23 de diciembre arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del lunes: compra $17,20 / venta $18,70
  • Banco Azteca del lunes: compra $17,85 / venta $18,59
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,9785
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9810 / venta $17,9860
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,9950
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,9570
  • Bank of America del lunes: compra $17,0358 / venta $19,0476
  • Banorte del lunes: compra $16,80 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer del lunes: compra $17,12 / venta $18,26
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $18,0065
  • Grupo Financiero Multiva del lunes: $18,07
  • Para pagos de obligaciones del lunes: $17,9792
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,0065
  • Ve por más del lunes: compra $17,4662 / venta $18,4812
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 23 de diciembre abrió con la referencia del lunes en $17,85 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy, a media jornada del lunes, se registró en un nivel de $17,96 por dólar en el mercado spot.
  • La paridad del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado un avance semanal del 0,07%, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Este comportamiento positivo del peso mexicano se debe, en parte, a que el dólar estadounidense (medido a través del índice DXY) retrocede un 0,50%; corrige parte de las ganancias obtenidas la semana pasada.
  • Los analistas de la financiera prevén un rango overnight de entre $17,93 y $18,02 pesos por dólar.
  • Este movimiento del dólar a peso mexicano ocurre mientras el mercado espera datos económicos relevantes, como el reporte de inflación de la primera quincena de diciembre y la balanza comercial de México, así como el PIB de Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
