De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 22 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 22 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 22 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México este lunes 22 de diciembre es de $18,0065, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 22 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 22 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,20 / venta $18,70
  • Banco Azteca: compra $17,70 / venta $18,64
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,0065
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $19,9995 / venta $18,0040
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,0280
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,9960
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $18,0476
  • Banorte: compra $16,85 / venta $18,35
  • BBVA Bancomer: compra $16,95 / venta $18,48
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,0065
  • Grupo Financiero Multiva: $18,07
  • Para pagos de obligaciones: $17,9792
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,0065
  • Ve por más del viernes: compra $17,4268 / venta $18,6268
A media jornada del viernes, el peso mexicano perdió terreno mientras el dólar estadounidense consolidaba su avance

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 22 de diciembre abrió en $17,70 a la compra y $18,64 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar en México el día de hoy, 22 de diciembre de 2025, los mercados financieros muestran un panorama optimista para la moneda mexicana.
  • Al inicio de la semana, el precio del dólar en el mercado interbancario se sitúa en $17,99 pesos mexicanos, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • La cifra representa una apreciación del peso mexicano del 0,28% respecto al cierre previo.
  • El tipo de cambio dólar de hoy refleja una jornada de retroceso para la divisa norteamericana.
  • El índice dólar (DYX) registra una caída del 0,11%, motivada por un menor nerviosismo en los mercados internacionales y un renovado apetito por activos de riesgo, refieren los analistas.
  • El precio del dólar hoy a peso mexicano es impulsado por el reporte de actividad económica local (IGAE) de octubre, el cual mostró un crecimiento del 1,7% anual.
  • Además, existe un optimismo generalizado en los mercados accionarios, con avances en el Nasdaq y máximos históricos en metales como el oro y la plata, lo que debilita la demanda del dólar estadounidense como refugio.
La cotización del dólar a peso mexicano de este lunes 22 de diciembre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
