en vivo
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 3 de noviembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 3 de noviembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 3 de noviembre abrió en $18,5725, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 3 de noviembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 3 de noviembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $19,04
- Banco de México, FIX del viernes: $18,5725
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,578 / venta $18,583
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,598
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,546
- Bank of America: compra $17,5747 / venta $19,6078
- Banorte: compra $17,30 / venta $18,90
- BBVA Bancomer: compra $17,52 / venta $19,06
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,5725
- Grupo Financiero Multiva: $18,58
- Intercam: compra $18,0134 / venta $19,0239
- Para pagos de obligaciones: $18,538
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,5725
- Ve por más: compra $18,2631 / venta $18,8781
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 3 de noviembre abrió en $16,85 a la compra y $19,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Al cierre de la sesión del viernes 31 de octubre de 2025, el precio del dólar en México se ubicó en $18,58 por unidad, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Para la sesión overnight, los analistas de la financiera estimaban que el peso mexicano oscilaría entre $18,53 y $18,61.
- La depreciación del peso fue consecuencia directa del fortalecimiento del dólar estadounidense a nivel global.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de otras divisas, extendió su avance y finalizó la jornada del viernes con una ganancia de 0,26% respecto al cierre previo.
- El avance del dólar estadounidense se produjo mientras los inversores moderaban sus expectativas sobre una posible flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED) en diciembre, refieren los especialistas.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
