De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 9 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 9 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 9 de diciembre abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,35% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 9 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 9 de diciembre arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del lunes: compra $17,40 / venta $18,90
- Banco Azteca del lunes: compra $17,75 / venta $18,74
- Banco de México, FIX del lunes: $18,2367
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,1825 / venta $18,1870
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,2150
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,1540
- Bank of America del lunes: compra $17,2414 / venta $19,2308
- Banorte del lunes: compra $17 / venta $18,50
- BBVA Bancomer del lunes: compra $17,40 / venta $18,53
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $18,1860
- Grupo Financiero Multiva del lunes: $18,20
- Intercam del lunes: compra $17,753 / venta $18,757
- Para pagos de obligaciones del lunes: $18,2293
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,1860
- Ve por más del lunes: compra $17,7375 / venta $18,7525
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 9 de diciembre abrió con la referencia del lunes en $17,75 a la compra y $18,74 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar en México y conocer la dinámica del precio del dólar hoy: a media jornada del lunes, la cotización del dólar estadounidense a peso mexicano (USD/MXN) se ubicó en $18,23 por unidad en el mercado spot.
- De acuerdo con un análisis de Monex, el Índice del Dólar (DXY) registró un avance del 0,11% a media sesión, para recuperar parte de las pérdidas de la semana anterior.
- En la semana, los analistas señalan que el comportamiento a corto plazo del precio del dólar en México estará fuertemente influenciado por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de EE.UU.
- El reporte también indicaba que se esperaba que el dólar a peso mexicano (USD/MXN) se mantuviera en un rango de fluctuación entre $18,20 y $18.25 por dólar hacia el cierre de la sesión en el mercado spot.
- Hacia el overnight, el rango previsto fue de entre $18,17 y $18,30 por billete verde.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
