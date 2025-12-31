De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 31 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 31 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 31 de diciembre es de $17,9528, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 31 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 31 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
- Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,59
- Banco de México, FIX del martes: $17,9528
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9525 / venta $17,9570
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,0030
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9220
- Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
- Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
- BBVA Bancomer: compra $17,12 / venta $18,26
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9528
- Grupo Financiero Multiva: $18,02
- Intercam: compra $17,4735 / venta $18,484
- Para pagos de obligaciones: $17,9667
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9528
- Ve por más: compra $17,4565 / venta $18,4745
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 31 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $16,85 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy, 31 de diciembre, en México, en el último día de operación de 2025, se reporta en $17,96 por billete verde al inicio de la sesión.
- Este valor refleja una apreciación de la moneda mexicana del 0,17% respecto al cierre previo, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El peso mexicano también registra un retroceso semanal de 0,29% y una ganancia de 1,83% respecto al mes previo.
- La cifra sitúa al dólar a peso mexicano en una posición de relativa fortaleza para cerrar el año, señalan los analistas.
- El Índice Dólar (DYX) avanza 0,01%, a la espera de conocer los datos de desempleo en EE.UU.
- El precio del dólar hoy en México se ve influenciado por el bajo volumen de operaciones, típico del fin de año, y la expectativa de los inversores ante futuros datos económicos de empleo en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
