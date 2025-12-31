LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este miércoles 31 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 31 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este 31 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este 31 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México este miércoles 31 de diciembre es de $17,9528, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 31 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 31 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,20 / venta $18,60
  • Banco Azteca: compra $16,85 / venta $18,59
  • Banco de México, FIX del martes: $17,9528
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,9525 / venta $17,9570
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,0030
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,9220
  • Bank of America: compra $17,0358 / venta $19,0114
  • Banorte: compra $16,80 / venta $18,30
  • BBVA Bancomer: compra $17,12 / venta $18,26
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,9528
  • Grupo Financiero Multiva: $18,02
  • Intercam: compra $17,4735 / venta $18,484
  • Para pagos de obligaciones: $17,9667
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,9528
  • Ve por más: compra $17,4565 / venta $18,4745
En el último día de operaciones del año, en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajista
En el último día de operaciones del año, en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN mostró volatilidad bajista

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 31 de diciembre, abrió con la referencia del día previo en $16,85 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien se pregunta a cómo está el dólar hoy, 31 de diciembre, en México, en el último día de operación de 2025, se reporta en $17,96 por billete verde al inicio de la sesión.
  • Este valor refleja una apreciación de la moneda mexicana del 0,17% respecto al cierre previo, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El peso mexicano también registra un retroceso semanal de 0,29% y una ganancia de 1,83% respecto al mes previo.
  • La cifra sitúa al dólar a peso mexicano en una posición de relativa fortaleza para cerrar el año, señalan los analistas.
  • El Índice Dólar (DYX) avanza 0,01%, a la espera de conocer los datos de desempleo en EE.UU.
  • El precio del dólar hoy en México se ve influenciado por el bajo volumen de operaciones, típico del fin de año, y la expectativa de los inversores ante futuros datos económicos de empleo en Estados Unidos.
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 31 de diciembre frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 31 de diciembre frente al peso mexicano

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
