De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 30 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 30 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 30 de diciembre de 2025
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 30 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México este martes 30 de diciembre abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 0,40% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 30 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 30 de diciembre arranca con la referencia de día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del lunes: compra $17,20 / venta $18,60
  • Banco Azteca del lunes: compra $16,90 / venta $18,59
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,9667
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,9515 / venta $17,9570
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,9980
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,9490
  • Bank of America del lunes: compra $16,9492 / venta $18,9394
  • Banorte del lunes: compra $16,75 / venta $18,25
  • BBVA Bancomer del lunes: compra $17,11 / venta $18,25
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $17,9042
  • Grupo Financiero Multiva del lunes: $17,92
  • Para pagos de obligaciones del lunes: $17,9248
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $17,9042
  • Ve por más del lunes: compra $17,4602 / venta $18,4752
A media jornada del lunes, el peso mexicano retrocedió ante un bajo volumen de operaciones
A media jornada del lunes, el peso mexicano retrocedió ante un bajo volumen de operaciones

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 30 de diciembre abrió con la referencia del lunes en $16,90 a la compra y $18,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar en México, a media jornada del 29 de diciembre la cotización en el mercado spot se ubicaba en $17,98 por billete verde.
  • Un reporte de Monex explica que el peso mexicano se mantuvo bajo presión en la jornada previa debido a un bajo volumen de operaciones característico de las festividades de fin de año.
  • La fortaleza del dólar estadounidense a peso mexicano también se debe al avance global de la divisa norteamericana.
  • El Índice Dólar (DXY), que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, subió un 0,12% a la mitad de la sesión anterior.
  • Para las operaciones nocturnas (overnight), las proyecciones de los analistas sobre el precio del dólar en México sugirieron un rango de fluctuación de entre los $17,91 y los $18,03.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 30 de diciembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 30 de diciembre

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
