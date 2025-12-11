De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 11 de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 11 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 11 de diciembre abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,07%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 11 de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 11 de diciembre, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $17,40 / venta $18,80
- Banco Azteca del miércoles: compra $17,75 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,2085
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,1985 / venta $18,2030
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,23
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,173
- Bank of America del miércoles: compra $17,2414 / venta $19,2678
- Banorte del miércoles: compra $17 / venta $18,50
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,31 / venta $18,44
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $18,194
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18,22
- Intercam del miércoles: compra $17,6567 / venta $18,6603
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $18,2367
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,194
- Ve por más del miércoles: compra $17,6444 / venta $18,6644
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 11 de diciembre, abrió con la referencia del miércoles en $17,75 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy en México (dólar estadounidense a peso mexicano) se mantuvo en una sesión sin una tendencia clara, de acuerdo con el análisis de Monex a media jornada del 10 de diciembre.
- A mitad de sesión, la cotización actual del dólar estadounidense se ubicó en $18,21 por dólar en el mercado spot.
- El dólar en México reflejó pérdidas marginales para el peso, aunque también se observó que el Índice DXY (que mide la fortaleza del dólar) retrocedió un 0,29%.
- Proyección: hacia la sesión overnight, los analistas esperaban que el rango de fluctuación para el dólar estadounidense a peso mexicano se mantuviera entre $18,10 y $18,31 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
