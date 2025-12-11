LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este jueves 11 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 11 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 11 de diciembre de 2025
El precio del dólar en México este jueves 11 de diciembre abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación de 0,07%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 11 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, jueves 11 de diciembre, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del miércoles: compra $17,40 / venta $18,80
  • Banco Azteca del miércoles: compra $17,75 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,2085
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,1985 / venta $18,2030
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,23
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,173
  • Bank of America del miércoles: compra $17,2414 / venta $19,2678
  • Banorte del miércoles: compra $17 / venta $18,50
  • BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,31 / venta $18,44
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $18,194
  • Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18,22
  • Intercam del miércoles: compra $17,6567 / venta $18,6603
  • Para pagos de obligaciones del miércoles: $18,2367
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,194
  • Ve por más del miércoles: compra $17,6444 / venta $18,6644
A media jornada del miércoles, el peso mexicano se encontraba sin una tendencia clara previo a la reunión de la FED
A media jornada del miércoles, el peso mexicano se encontraba sin una tendencia clara previo a la reunión de la FEDFreepik - Freepik

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 11 de diciembre, abrió con la referencia del miércoles en $17,75 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El precio del dólar hoy en México (dólar estadounidense a peso mexicano) se mantuvo en una sesión sin una tendencia clara, de acuerdo con el análisis de Monex a media jornada del 10 de diciembre.
  • A mitad de sesión, la cotización actual del dólar estadounidense se ubicó en $18,21 por dólar en el mercado spot.
  • El dólar en México reflejó pérdidas marginales para el peso, aunque también se observó que el Índice DXY (que mide la fortaleza del dólar) retrocedió un 0,29%.
  • Proyección: hacia la sesión overnight, los analistas esperaban que el rango de fluctuación para el dólar estadounidense a peso mexicano se mantuviera entre $18,10 y $18,31 por unidad.
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 11 de diciembre de 2025
Así cotiza la divisa estadounidense frente al peso mexicano, hoy 11 de diciembre de 2025 Freepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
