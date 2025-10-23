LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 23 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 23 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda este 23 de octubre
El precio del dólar en México este jueves 23 de octubre abrió en $18,4333, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 23 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 23 de octubre arranca así, según El Dolar Info.

  • Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,89
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,4333
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,415 / venta $18,419
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,472
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,399
  • Bank of America: compra $17,452 / venta $19,4932
  • Banorte: compra $17,65 / venta $18,80
  • BBVA Bancomer: compra $17,57 / venta $18,72
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4333
  • Grupo Financiero Multiva: $18,47
  • Intercam: compra $17,9001 / venta $18,9141
  • Para pagos de obligaciones: $18,4252
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4333
  • Ve por más: compra $18,1083 / venta $18,7383
  • Promedio general: compra $18,0585 / venta $18,6769
  • Tipo de cambio ponderado: $18,3677
A media jornada del miércoles 22 de octubre, el peso retrocedió, señala Monex
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 23 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El precio del dólar hoy 23 de octubre en México se mantiene en foco mientras los mercados evalúan datos económicos y persisten las inquietudes globales.
  • Según el análisis cambiario de Monex, el tipo de cambio dólar de hoy (USD/MXN) se cotiza en $18,42.
  • Esta cifra representa un movimiento de apreciación del peso mexicano del 0,05% respecto al cierre anterior.
  • En términos de acumulación, el dólar a peso mexicano reporta un avance semanal para el peso de 0,14%, aunque se mantiene una pérdida de 0,40% respecto al mes previo.
  • A nivel global, el Índice dólar (DXY) avanza 0,21% debido al escalamiento de las tensiones comerciales.
  • Analistas de la financiera señalan que la divisa mexicana se estabiliza después de conocerse reportes económicos robustos. La inflación de la primera quincena de octubre fue del 0,28% quincenal, un dato que incumplió con el consenso del mercado (0,36%).
  • Adicionalmente, el reporte de ventas minoristas mostró un repunte mensual de 0,6%, con lo que superó la previsión del 0,2%.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 23 de octubre
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
