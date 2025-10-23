en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 23 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 23 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 23 de octubre abrió en $18,4333, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 23 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 23 de octubre arranca así, según El Dolar Info.
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,4333
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,415 / venta $18,419
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,472
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,399
- Bank of America: compra $17,452 / venta $19,4932
- Banorte: compra $17,65 / venta $18,80
- BBVA Bancomer: compra $17,57 / venta $18,72
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4333
- Grupo Financiero Multiva: $18,47
- Intercam: compra $17,9001 / venta $18,9141
- Para pagos de obligaciones: $18,4252
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4333
- Ve por más: compra $18,1083 / venta $18,7383
- Promedio general: compra $18,0585 / venta $18,6769
- Tipo de cambio ponderado: $18,3677
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 23 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy 23 de octubre en México se mantiene en foco mientras los mercados evalúan datos económicos y persisten las inquietudes globales.
- Según el análisis cambiario de Monex, el tipo de cambio dólar de hoy (USD/MXN) se cotiza en $18,42.
- Esta cifra representa un movimiento de apreciación del peso mexicano del 0,05% respecto al cierre anterior.
- En términos de acumulación, el dólar a peso mexicano reporta un avance semanal para el peso de 0,14%, aunque se mantiene una pérdida de 0,40% respecto al mes previo.
- A nivel global, el Índice dólar (DXY) avanza 0,21% debido al escalamiento de las tensiones comerciales.
- Analistas de la financiera señalan que la divisa mexicana se estabiliza después de conocerse reportes económicos robustos. La inflación de la primera quincena de octubre fue del 0,28% quincenal, un dato que incumplió con el consenso del mercado (0,36%).
- Adicionalmente, el reporte de ventas minoristas mostró un repunte mensual de 0,6%, con lo que superó la previsión del 0,2%.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- El Banco de México (Banxico) informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
