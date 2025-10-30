De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 30 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 30 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 30 de octubre abrió con la referencia del miércoles, cuando la divisa mexicana cerró con una depreciación del 0,22%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,39 y $18,46. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 30 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 30 de octubre arranca así con la referencia del miércoles, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca del miércoles: compra $17,05 / venta $18,94
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,4072
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $18,4130 / venta $18,4170
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $18,4390
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $18,3940
- Bank of America del miércoles: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte del miércoles: compra $17,30 / venta $18,80
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $17,62 / venta $18,75
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $18,4145
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $18,46
- Intercam del miércoles: compra $17,9591 / venta $18,9696
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $18,3982
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $18,4145
- Ve por más del miércoles: compra $18,1559 / venta $18,7759
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 30 de octubre, abrió con la referencia del miércoles en $17,05 a la compra y $18,94 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar en México cerró la sesión del 29 de octubre de 2025 con un retroceso para la divisa mexicana. La cotización final del dólar estadounidense a peso mexicano fue de $18,47 por unidad.
- Un reporte de Monex señala que el avance del dólar hoy México se produjo a pesar de la reciente decisión de política monetaria tomada por la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos, que resolvió, por mayoría de votos, recortar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos base, para situarse ahora entre 3,75% y 4,00%.
- A pesar de este recorte, el dólar estadounidense repuntó, manteniendo al DXY (Índice Dólar) al alza con una ganancia de 0,52% respecto al cierre anterior.
- El peso mexicano se vio afectado por la fortaleza del dólar, influenciado por la evaluación de la indecisión mostrada por los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) durante su reunión de política monetaria y los comentarios realizados por Jerome Powell sobre el próximo movimiento de la FED.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
