De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy jueves 30 de octubre

El precio del dólar en México este jueves 30 de octubre abrió con la referencia del miércoles, cuando la divisa mexicana cerró con una depreciación del 0,22%, manteniéndose en el rango de fluctuación entre $18,39 y $18,46. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.