en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy miércoles 29 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 29 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 29 de octubre abrió en 18,4145 pesos mexicanos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 29 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 29 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del martes: $18,4145
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $18,413 / venta $18,417
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $18,439
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $18,394
- Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte: compra $17,25 / venta $18,80
- BBVA Bancomer: compra $17,57 / venta $18,71
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4145
- Grupo Financiero Multiva: $18,46
- Intercam: compra $17,9309 / venta $18,9414
- Para pagos de obligaciones: $18,3892
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4145
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 29 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar hoy en México o cuál es el precio del dólar hoy, según datos de la sesión overnight, se ubica en $18,44. Lo que representa una depreciación del peso del 0,03% respecto al cierre anterior.
- Este es el valor de referencia para el dólar a peso mexicano al 29 de octubre de 2025, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El precio del dólar en México refleja que el peso mexicano cedió terreno frente a la divisa estadounidense.
- Los datos de la financiera indican que, además de la depreciación diaria, el peso registra un retroceso semanal del 0,01% y una pérdida del 0,47% en comparación con el mes anterior.
- El fortalecimiento de la divisa estadounidense, que impulsa el precio del dólar, ocurre mientras se espera la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED).
- El Índice Dólar (DYX) avanza un 0,20% a la espera de esta reunión, lo que contribuye a la presión sobre la moneda estadounidense hoy México.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
En latinos. Buenas noticias para los trabajadores en California: el beneficio de Gavin Newsom que impacta en la construcción
Diferencias. Salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025
Precauciones. Para evitar al ICE en Florida: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Está en Amazon por menos de US$25 mil: así es la casa prefabricada con estilo “Villa” y diseño personalizable
- 2
Por qué el dominicano Vladimir Guerrero Jr. puede hacer historia en la MLB si gana la Serie Mundial
- 3
Seguro Social por Incapacidad: actualización de la lista de enfermedades que califican en 2025
- 4
Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis anunció reembolsos en seguros de automóviles