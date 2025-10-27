en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 27 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 27 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 27 de octubre abrió en 18,3948 pesos mexicanos. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 27 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 27 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,89
- Banco de México, FIX del viernes: $18,3948
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,3835 / venta $18,388
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,455
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,369
- Bank of America: compra $17,4825 / venta $19,5312
- Banorte: compra $17,25 / venta $18,80
- BBVA Bancomer: compra $17,38 / venta $18,92
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,3948
- Grupo Financiero Multiva: $18,67
- Intercam: compra $17,8922 / venta $18,9038
- Para pagos de obligaciones: $18,4033
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,3948
- Ve por más del viernes: compra $18,1276 / venta $18,7426
- Promedio general: compra $18,0201 / venta $18,6907
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 27 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,89 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes buscan saber a cómo está el dólar en México o cuánto está el dólar en México, cotiza en tiempo real en $18,40 al momento de la apertura de hoy, lunes 27 de octubre, de acuerdo con un análisis de Monex.
- Esta cifra implica una apreciación del peso del 0,31% respecto al cierre del periodo anterior.
- Adicionalmente, se registra que el peso mexicano ha avanzado un 0,01% semanalmente, aunque mantiene una pérdida del 0,21% respecto al mes previo (septiembre).
- Este lunes, el Índice Dólar (DXY) retrocede un -0,19%.
- El precio del dólar en México se ve influenciado positivamente por el alto optimismo que mantienen los inversores respecto a las discusiones comerciales en curso entre China y Estados Unidos.
- De acuerdo con especialistas de la financiera, el peso mexicano hoy se beneficia principalmente de la debilidad generalizada del dólar estadounidense a nivel internacional.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
Permiso de trabajo. Venezolanos con TPS: para quiénes aplica la regla de autorización de empleo hasta octubre 2026
En Los Hamptons. Venden en US$15 millones la casa de Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones
En la frontera con México. La CBP detuvo a un conductor de una camioneta Mitsubishi en Texas por transporta run cargamento valorado en US$738 mil
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cuál es el salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025
- 2
Cuáles son los requisitos de Uscis para patrocinar la residencia permanente de un inmigrante en 2025
- 3
La casa prefabricada que en Amazon se vende por menos de US$50 mil y es expandible a dos pisos
- 4
El día en que la boricua Dayanara Torres ganó el Miss Universo: la famosa que hoy triunfa en Univisión