De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 24 de octubre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 24 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda este 24 de octubre
De dólar a peso mexicano: a cuánto cotiza la moneda este 24 de octubre

El precio del dólar en México este viernes 24 de octubre abrió en $18,4033, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 24 de octubre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 24 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
  • Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,84
  • Banco de México, FIX del jueves: $18,4033
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,408 / venta $18,412
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,422
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,384
  • Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
  • Banorte: compra $17,20 / venta $18,70
  • BBVA Bancomer: compra $17,53 / venta $18,68
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4033
  • Grupo Financiero Multiva: $18,39
  • Intercam: compra $17,909 / venta $18,914
  • Para pagos de obligaciones: $18,4333
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4033
  • Ve por más: compra $17,9972 / venta $18,7972
  • Promedio general: compra $18,0003 / venta $18,6517
  • Tipo de cambio ponderado: $18,326
El peso cerró la sesión del jueves 23 de octubre con una apreciación de 0,19%
El peso cerró la sesión del jueves 23 de octubre con una apreciación de 0,19%

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este 24 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • El precio del dólar hoy 24 de octubre en México se ubica en $18,40. En la apertura de la sesión, el peso mexicano se apreció ligeramente en un 0,01% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • Durante la sesión overnight, el tipo de cambio dólar de hoy mostró volatilidad alcista, pero la apreciación actual del peso se consolidó gracias a la publicación de la cifra de inflación en Estados Unidos.
  • Respecto al panorama semanal, el peso presenta un retroceso de 0,08%, mientras que tiene una ganancia de 0,20% en comparación con el mes previo.
  • El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras monedas, avanzó un 0,10%.
  • La moderación de la inflación al consumidor (CPI) en EE.UU., que se ubicó en 3,0% anual en septiembre (por debajo de las expectativas de los inversores de 3,1%), benefició al peso mexicano.
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 24 de octubre de 2025
De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 24 de octubre de 2025

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
