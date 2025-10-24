en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 24 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 24 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 24 de octubre abrió en $18,4033, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 24 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 24 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $17,00 / venta $18,84
- Banco de México, FIX del jueves: $18,4033
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,408 / venta $18,412
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,422
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,384
- Bank of America: compra $17,4216 / venta $19,4932
- Banorte: compra $17,20 / venta $18,70
- BBVA Bancomer: compra $17,53 / venta $18,68
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,4033
- Grupo Financiero Multiva: $18,39
- Intercam: compra $17,909 / venta $18,914
- Para pagos de obligaciones: $18,4333
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,4033
- Ve por más: compra $17,9972 / venta $18,7972
- Promedio general: compra $18,0003 / venta $18,6517
- Tipo de cambio ponderado: $18,326
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 24 de octubre, abrió en $17 a la compra y $18,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- El precio del dólar hoy 24 de octubre en México se ubica en $18,40. En la apertura de la sesión, el peso mexicano se apreció ligeramente en un 0,01% respecto al cierre anterior, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Durante la sesión overnight, el tipo de cambio dólar de hoy mostró volatilidad alcista, pero la apreciación actual del peso se consolidó gracias a la publicación de la cifra de inflación en Estados Unidos.
- Respecto al panorama semanal, el peso presenta un retroceso de 0,08%, mientras que tiene una ganancia de 0,20% en comparación con el mes previo.
- El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras monedas, avanzó un 0,10%.
- La moderación de la inflación al consumidor (CPI) en EE.UU., que se ubicó en 3,0% anual en septiembre (por debajo de las expectativas de los inversores de 3,1%), benefició al peso mexicano.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más notas de De dólar a peso mexicano
Seguí leyendo
En la frontera con México. La CBP detuvo a un conductor de una camioneta Mitsubishi en Texas por transporta run cargamento valorado en US$738 mil
"Antes de que me deporten". Adiós al sueño americano: construyó su vida en California y ahora se va sin mirar atrás
En Los Hamptons. Venden en US$15 millones la casa de Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto
- 2
Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial
- 3
Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas
- 4
Patinar sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York en 2025: cuánto cuesta la entrada y el alquiler de patines