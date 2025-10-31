en vivo
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 31 de octubre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 31 de octubre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 31 de octubre abrió en $18,5380, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 31 de octubre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 31 de octubre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,10
- Banco Azteca: compra $16,95 / venta $19,04
- Banco de México, FIX del jueves: $18,538
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $18,563 / venta $18,568
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $18,568
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $18,515
- Bank of America: compra $17,5747 / venta $19,6078
- Banorte: compra $17,35 / venta $18,85
- BBVA Bancomer: compra $17,67 / venta $18,81
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,538
- Grupo Financiero Multiva: $18,58
- Intercam: compra $18,0543 / venta $19,0648
- Para pagos de obligaciones: $18,4072
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,538
- Ve por más: compra $18,1521 / venta $18,9521
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este 31 de octubre, abrió en 16,95 a la compra y $19,04 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para los que buscan saber a cómo está el dólar hoy en México, a la apertura de la jornada de hoy, 31 de octubre, el tipo de cambio dólar (USD/MXN) se sitúa en $18,56 por unidad.
- Esta cotización implica una depreciación para el peso mexicano del 0,17% respecto al cierre de la sesión anterior.
- El precio del dólar hoy en México muestra una tendencia alcista, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Es importante destacar que el precio del dólar hoy en México representa un retroceso semanal para la divisa mexicana del 0,60% y una pérdida del 1,06% respecto al mes anterior.
- El Índice Dólar (DYX), que mide la fuerza del dólar frente a una canasta de otras divisas, avanza un 0,13%, impulsado por un sentimiento de cautela en los mercados tras la reciente decisión de la Reserva Federal (FED).
- El peso cede terreno en la jornada actual debido a dos factores principales: el continuo avance del dólar estadounidense a nivel global y los recientes datos económicos locales que han evidenciado una desaceleración de la economía mexicana.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
Disposiciones oficiales. Para evitar al ICE en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
En California. Guía para entender por qué el gobierno de Trump puede suspender las licencias comerciales a no ciudadanos
En california. Los documentos que hay que tener en mano para evitar ser detenido
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Sorpresivo anuncio de Trump antes de reunirse con Xi: ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares
- 2
Por qué en México se celebra el Día de Muertos y cuáles son sus diferencias con Halloween
- 3
Por qué se celebra Halloween en Estados Unidos y qué dice la Biblia al respecto
- 4
Qué documentos pide el ICE antes de detener a un migrante en Florida