De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy jueves 4 de septiembre

En esta jornada, los mercados reaccionan a los nuevos datos laborales de Estados Unidos , que reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría realizar un recorte de tasas de interés en septiembre.

, que reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría realizar un recorte de tasas de interés en septiembre. A pesar de datos económicos débiles en Estados Unidos, el Índice Dólar (DXY) registra un avance. Este fortalecimiento generalizado del “billete verde” ejerce presión sobre la mayoría de las monedas, tanto de economías desarrolladas como emergentes, lo que posiciona al peso mexicano como una de las divisas con mayores pérdidas en el día

Este fortalecimiento generalizado del “billete verde” ejerce presión sobre la mayoría de las monedas, tanto de economías desarrolladas como emergentes, lo que posiciona al peso mexicano como una de las divisas con mayores pérdidas en el día En México, se informó que la inversión fija bruta de junio se contrajo un 6,4% anual. Este dato, peor al previsto por los analistas (-4.6%), refleja debilidad en la economía nacional, particularmente en el gasto en maquinaria y equipo.

Este dato, peor al previsto por los analistas (-4.6%), refleja debilidad en la economía nacional, particularmente en el gasto en maquinaria y equipo. Por ahora, los inversionistas están a la espera de datos clave que se publicarán en la jornada del viernes, como el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que podría definir la dirección del tipo de cambio de dólar a peso mexicano.

Es así que el precio del dólar hoy en México es resultado de un entorno donde la debilidad económica de los reportes mexicanos se combina con la fortaleza global del dólar y la expectativa ante las próximas decisiones de la FED. Los próximos datos económicos definirán la futura dirección que tomará el tipo de cambio.