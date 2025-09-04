LA NACION
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy jueves 4 de septiembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo estuvo hoy 4 de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Precio del dólar hoy en México: a cuánto cotiza la moneda este 4 de septiembre
Precio del dólar hoy en México: a cuánto cotiza la moneda este 4 de septiembre

Este 4 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,6873 pesos por unidad. La moneda mexicana abrió la jornada perdiendo terreno, debido a un fortalecimiento generalizado del dólar a nivel global.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 4 de septiembre
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 4 de septiembre

Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 4 de septiembre de la siguiente manera:

  • Afirme: compra $17,90 / venta $19,30
  • Banco Azteca: compra $19, 55 / venta $19,14.
  • Banco de México, FIX del miércoles: $18,6873
  • Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,691/ venta $18,696.
  • Bank of America: compra $17,762/ venta $19,8413
  • BBVA Bancomer: compra $17,92 / venta $19,05.
  • Multiva: $18,75.
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6873.
  • Ve por más: compra $18,1439/ venta $19,3619.

A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,50 a la compra y $19,14 a la venta este 4 de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real

  • El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso mexicano tiene una tendencia alcista al inicio de esta jornada.
  • La cotización del dólar hoy en México es de $18,77 pesos por unidad.
  • El peso mexicano registra una depreciación del 0,37% en comparación con el cierre anterior.
  • El peso es segunda moneda de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar en el día, según el análisis de Grupo Financiero Monex.
  • Durante la sesión overnight, la cotización se movió en un rango específico, con un mínimo de $18,71 y un máximo de $18,80 pesos por dólar en el mercado spot
La cotización de dólar a peso mexicano del 4 de septiembre
La cotización de dólar a peso mexicano del 4 de septiembre

Pronóstico del dólar a peso mexicano

  • En esta jornada, los mercados reaccionan a los nuevos datos laborales de Estados Unidos, que reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría realizar un recorte de tasas de interés en septiembre.
  • A pesar de datos económicos débiles en Estados Unidos, el Índice Dólar (DXY) registra un avance. Este fortalecimiento generalizado del “billete verde” ejerce presión sobre la mayoría de las monedas, tanto de economías desarrolladas como emergentes, lo que posiciona al peso mexicano como una de las divisas con mayores pérdidas en el día
  • En México, se informó que la inversión fija bruta de junio se contrajo un 6,4% anual. Este dato, peor al previsto por los analistas (-4.6%), refleja debilidad en la economía nacional, particularmente en el gasto en maquinaria y equipo.
  • Por ahora, los inversionistas están a la espera de datos clave que se publicarán en la jornada del viernes, como el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que podría definir la dirección del tipo de cambio de dólar a peso mexicano.

Es así que el precio del dólar hoy en México es resultado de un entorno donde la debilidad económica de los reportes mexicanos se combina con la fortaleza global del dólar y la expectativa ante las próximas decisiones de la FED. Los próximos datos económicos definirán la futura dirección que tomará el tipo de cambio.

