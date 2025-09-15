De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo, hoy lunes 15 de septiembre

Este 15 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,4757 pesos por unidad. Al inicio de la jornada, el peso mexicano se ve favorecido por el retroceso de la divisa de Estados Unidos, previo a la pausa de actividades por el festivo del Día de la Independencia en México.

Hoy, el peso inicia la sesión favorecido por el retroceso del dólar, señala Monex Freepik