EE.UU. alerta por una batería vendida en Amazon y ordena su retiro del mercado: hubo más de una decena de incendios

El gobierno de Estados Unidos anunció el retiro de baterías externas INIU que se venden en la plataforma de Amazon. Las autoridades explicaron que el artículo presenta riesgos de provocar incendios. Sin ir más lejos, ya causó incidentes que costaron más de 380 mil dólares en daños a la propiedad.

Cuáles son las baterías de Amazon que fueron retiradas por riesgo de incendio: cómo identificarlas

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) comunicó que se retiraron aproximadamente 210 mil baterías externas INIU BI-B41. La medida afecta a los productos de 10.000 mAh.

Cómo identificar visualmente a las batarías INIU incluidas en el retiro INIU

Para identificar cuáles son, la CPSC dejó algunas referencias visuales:

Tienen una carcasa negra o azul y el logotipo de INIU.

Tienen una luz LED con forma de huella de pata que se encuentra en la parte frontal.

El modelo y el número de serie están impresos en la parte posterior inferior.

Sus números de serie son 000G21, 000H21, 000I21 o 000L21.

Se reportaron 15 informes de sobrecalentamiento de bancos de energía, entre los que se incluyen 11 incendios que resultaron en tres quemaduras menores. El producto se vendió en Amazon desde agosto de 2021 hasta abril de 2022 por aproximadamente US$18.

Qué hacer en caso de haber comprado una de las baterías externas retiradas en Amazon

De acuerdo con las recomendaciones que dio la propia INIU, en primer lugar, los consumidores deben verificar el número de serie de la batería para comprobar que sea una de las afectadas.

En caso de serlo, se debe proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la página de INIU.

Hacer clic en “Enviar una solicitud de retiro”.

Completar y enviar la solicitud.

Una vez recibida la aprobación del pedido, deshacerse responsablemente de la batería.

Los usuarios que hayan comprado estas baterías deben seguir las instrucciones para eliminarlas correctamente Amazon

La empresa explicó que, una vez se envíe la petición, correrá un período de 15 días hábiles para que sea revisado el caso. Si se cumplen con los criterios, inmediatamente se avanzará con el reembolso del producto o el envío de una tarjeta de regalo.

Cómo desechar la batería y evitar incendios

Es importante seguir minuciosamente las instrucciones para desechar de forma correcta la batería. Lo crucial es no tirarla en la basura común ni en contenedores de reciclaje, ya que presenta un mayor riesgo de incendio.

Para su adecuada eliminación, lo ideal es llevar el producto a un centro municipal de recolección de residuos domésticos peligrosos (HHW, por sus siglas en inglés).

En caso de que el centro no acepte este tipo de baterías, hay que comunicarse con el municipio para preguntar sobre cómo proceder.

Las baterías externas de INIU que todavía pueden utilizarse en EE.UU.

Solo una parte de las baterías externas de INIU están incluidas en el retiro y presentan riesgos de incendio. Se pueden verificar fácilmente con su número de serie: 000G21, 000H21, 000I21 o 000L21 son las afectadas.

No todas las baterías externas de INIU fueron incluidas en el retiro PATRICK T. FALLON� - AFP�

En caso de que alguna persona tenga en casa un producto con un número distinto, puede utilizarla sin problemas. Estos son los modelos que terminan con “25”, “24”, “23”, “22”, “20”, “19”, “18” o “17”.

Según INIU, si el artículo fue comprado fuera de Amazon en EE.UU. también se puede usar con confianza. Lo mismo aplica para los que son de color rojo o naranja.