De qué murió David Arnold, comediante de Netflix

El comediante David A. Arnold falleció a los 54 años este miércoles, según informó su familia a través de un comunicado. Con su deceso, enlutó al mundo del espectáculo. Recientemente, había comenzado una gira nacional, pero solo logró hacer tres presentaciones. Sin embargo, como recuerdo de su talento nato para divertir al público, quedarán los dos programas de stand-up que realizó para Netflix, así como su innumerable cantidad de creaciones.

No se tenía el reporte de alguna enfermedad o complicación de salud que pudiese haber derivado en la muerte. Sus propios familiares detallaron que se trató de un suceso pacífico y que el comediante no sufrió. “Con gran tristeza, confirmamos el fallecimiento prematuro de nuestro esposo, padre, hermano y amigo, David A. Arnold. David falleció pacíficamente hoy en su casa y los médicos han dictaminado que la causa de la muerte se debe a causas naturales”, dijeron los Arnold en el mismo comunicado citado por NY Post.

Horas antes de su fallecimiento, David Arnold hizo un posteo en redes sociales @thedavidarnold/Instagram

De igual manera, pidieron comprensión para su esposa Julie Harkness, así como para sus dos hijas Anna-Grace y Ashlyn, y el resto de los familiares que atraviesa esta complicada situación: “Por favor, mantengan a nuestra familia en oración y respeten nuestra privacidad en este momento, ya que todos estamos conmocionados y devastados por esta pérdida”, concluyó el documento.

David Arnold apareció en medio de su rutina de ejercicio apenas unos días antes de su muerte @thedavidarnold/Instagram

Fue tan solo el día de ayer cuando posteó un fragmento de su sketch de comedia en Instagram: “Nunca olvidaré el día en que mi hijo mayor decidió entre mi esposa y yo a quién enviaría al hogar de ancianos”, se lee en la descripción de la publicación. Ninguno de sus fanáticos sospechaba que podría morir de forma tan repentina.

Famosos reaccionan a la muerte de David Arnold

Los seguidores y colegas del también escritor estadounidense rindieron homenaje en las redes sociales a través de mensajes en los que recordaban momentos e incluso sus mayores habilidades escénicas. Entre los famosos que se pronunciaron al respecto, se encuentran Bryan Behar, Matt Rife, Yvette Nicole Brown, Loni Love, Bobby Lee y su amigo Chris Spencer.

“Nuestra comunidad de comedia muy unida lamenta la pérdida de uno de los mejores que jamás haya existido. Fue admirado por sus compañeros, respetado por otros veteranos y admirado por los comediantes en ciernes de los que fue mentor”, declaró Spencer en declaraciones citadas por NBC News.

¿Quién era David Arnold?

David A. Arnold, oriundo de Ohio, comenzó su carrera dentro del mundo del entretenimiento como escritor en el Festival de Comedia de Montreal. Después emigró al programa de comedia Jamie Foxx Presents Laffapalooza y así fue como comenzó su renombre.

Más tarde fue reclutado por Netflix para realizar dos especiales de stand-up, que hasta el momento fueron muy bien aceptados por el público. El primero salió en el 2019 y se titula David A. Arnold: Fat Ballerina, mientras que el segundo se lanzó a principios de este año bajo el nombre No es para los débiles.

Dentro de su amplia trayectoria, también se incluyen programas como That Girl Lay Lay de Nickelodeon, donde fue el creador y además colaboró como productor ejecutivo. Destacó también su trabajo de escritor en Fuller House, así como en Meet The Browns y Tyler Perry’s House of Payne.