De Texas a Nueva York: la amenaza climática que avanza con fuerza y que genera alerta en EE.UU.

Una cadena de fenómenos meteorológicos atraviesa este miércoles 11 de marzo gran parte de Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas. Desde el sur de Texas hasta regiones cercanas a Nueva York, un frente frío activo impulsa tormentas severas, posibles tornados, lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura.

Un frente frío provoca tormentas severas y riesgo de tornados en Estados Unidos

De acuerdo con el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío que se desplaza desde el valle del Mississippi hacia el este será el principal motor de las tormentas durante la jornada.

El sistema, impulsado por una vaguada en niveles medios de la atmósfera, se desplaza desde el valle del Mississippi hacia el Atlántico medio NWS

Esta perturbación interactúa con perturbaciones atmosféricas en niveles altos que aportan energía adicional al sistema, lo que favorece el desarrollo de tormentas eléctricas intensas. La franja de precipitaciones y actividad eléctrica se extiende desde el valle de Ohio y el Atlántico medio hacia el suroeste, con un paso por los valles del Tennessee y del bajo Mississippi hasta llegar a la costa del Golfo de México.

Según el organismo meteorológico, estas condiciones permitirán que se desarrollen perturbaciones potencialmente severos durante gran parte del miércoles. En algunos sectores podrían registrarse granizadas de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas e incluso tornados aislados.

Además, la estructura del sistema atmosférico favorece que varias tormentas se desplacen con trayectorias similares, lo que aumenta el riesgo de lluvias persistentes e inundaciones repentinas.

Más de 95 millones de personas bajo amenaza de tormentas severas en EE.UU.

La amenaza meteorológica abarca un amplio territorio y pone en alerta a una gran porción de la población estadounidense. Según un informe de FOX Weather, más de 95 millones de personas se encuentran dentro del área donde podrían desarrollarse tormentas severas a lo largo del miércoles.

Los meteorólogos identificaron dos núcleos críticos de inestabilidad: el primero en el sur profundo (Texas hasta Alabama), y el segundo en el valle de Ohio (Pittsburgh hasta Washington D.C.) SPC

El frente frío responsable de la situación es el mismo sistema que ya produjo tornados destructivos y tormentas violentas en estados del centro del país norteamericano durante la jornada anterior.

Ahora, mientras continúa su desplazamiento hacia el este, el sistema activa nuevas perturbaciones en el valle del Mississippi y posteriormente en los valles de Ohio y Tennessee.

Los meteorólogos señalan que esta será la última fase de un episodio de clima severo que se extendió durante varios días y que ya golpeó duramente a varias comunidades del centro de EE.UU. A medida que la perturbación avance hacia la costa este, la actividad tormentosa podría afectar grandes áreas urbanas y corredores densamente poblados.

Las dos zonas de EE.UU. con mayor riesgo de tornados este miércoles

El mismo reporte de FOX Weather identifica dos regiones principales donde el riesgo de tornados será particularmente elevado durante la jornada. La primera se ubica en el sur profundo de Estados Unidos, y abarca desde el este de Texas hasta el sur de Alabama. En esta franja se encuentran importantes áreas metropolitanas como Houston y Nueva Orleans.

Modelos de predicción sugieren que las tormentas en el corredor del sur, lo que incluye Houston y Nueva Orleans, poseen la energía necesaria para producir tornados de categoría EF-2 o superior Devin Anderson-Torrez - MLive

La segunda zona de mayor preocupación se localiza más al norte, en el valle de Ohio. Allí el riesgo se extiende desde el centro de Ohio hacia el oeste de Pensilvania, además de sectores de West Virginia y Maryland. En esta región se encuentran áreas urbanas como Pittsburgh y zonas cercanas al corredor metropolitano de Washington D.C.

Los especialistas advierten que en estas áreas podrían desarrollarse tornados de intensidad considerable. Algunos modelos meteorológicos incluso sugieren la posibilidad de eventos fuertes dentro de la escala EF-2 en determinados puntos del sur, mientras que otros sectores del Atlántico medio podrían experimentar otros más débiles pero igualmente peligrosos.