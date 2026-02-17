“Débiles” vs “extremos”: la nueva encuesta en EE.UU. que revela las palabras que definen a los partidos hoy

Una encuesta reciente de CBS News muestra que los votantes estadounidenses utilizan etiquetas muy diferentes para describir a las dos principales fuerzas políticas. Mientras una es asociada con la falta de vigor, la otra es vinculada con posiciones radicales. El estudio también expone divisiones internas, desconfianza hacia los liderazgos y una valoración crítica por parte del electorado independiente.

Así ven los estadounidenses a los partidos demócratas y republicanos

La opinión pública en Estados Unidos refleja una distancia creciente respecto de sus partidos tradicionales.

Según la encuesta difundida el 12 de febrero de 2026 por CBS News, la palabra más repetida para describir al Partido Demócrata es “débil”, con el 64% de los consultados que lo describe de ese modo, mientras que el término predominante para el Partido Republicano es “extremo”, con el 58%.

Un sondeo reciente de CBS News revela una profunda división en la percepción pública de los principales partidos políticos de Estados Unidos CBS News

Estas percepciones se mantienen incluso entre los votantes independientes, un sector clave en los resultados electorales y habitualmente más volátil en sus preferencias.

Más allá de las diferencias, el informe señala un denominador común: ninguna de las dos organizaciones logra construir una imagen ampliamente positiva ante el conjunto de la ciudadanía.

¿Los partidos políticos mantienen su fortaleza y eficacia?

El estudio también indaga en cómo cada partido es percibido en términos de fortaleza interna.

Solo el 45% de los votantes demócratas describe a su propia fuerza como fuerte .

. En el caso republicano, ese número asciende al 80% , lo que sugiere una cohesión interna mayor.

, lo que sugiere una cohesión interna mayor. Entre la población total de los encuestados, son muchos menos los que consideran fuerte al Partido Republicano (46%), aunque igualmente supera al Partido Demócrata en este indicador (23%).

En cuanto a la eficacia política, el Partido Republicano obtiene una ventaja relativa, pero con niveles igualmente bajos.

El 40% de los encuestados cree que esa fuerza actúa de manera efectiva .

. Los demócratas reciben una evaluación todavía más desfavorable en esta categoría (23%).

Los votantes republicanos muestran una mayor cohesión y confianza en su organización, mientras que los demócratas expresan dudas internas sobre la eficacia y fortaleza de su liderazgo CBS News

Electorado independiente: críticas a ambos y ventajas mínimas en áreas específicas

Los votantes independientes presentan una mirada particularmente severa. Para este grupo, los republicanos aparecen como más fuertes y eficaces, pero también como más extremistas. Los demócratas, en cambio, son vistos como más razonables, aunque al mismo tiempo carentes de vigor político y considerados como débiles.

Con estos resultados, el Partido Republicano es percibido como capaz pero excesivo, mientras que el Partido Demócrata es considerado moderado pero ineficaz. Ninguno logra consolidar atributos positivos en simultáneo.

Los independientes mantienen una visión crítica de ambas facciones CBS News

Por qué los demócratas son vistos como débiles

La percepción de fragilidad del Partido Demócrata se debe a varios motivos señalados en la encuesta de CBS News:

Autocrítica interna : los propios votantes demócratas muestran menor confianza en su organización que los republicanos en la suya. Esto se traduce en una imagen pública menos cohesionada.

: los propios votantes demócratas muestran menor confianza en su organización que los republicanos en la suya. Esto se traduce en una imagen pública menos cohesionada. Desempeño legislativo : parte del electorado del partido considera que sus dirigentes no han logrado actuar como contrapeso efectivo frente al poder ejecutivo, lo que refuerza la idea de falta de firmeza.

: parte del electorado del partido considera que sus dirigentes no han logrado actuar como contrapeso efectivo frente al poder ejecutivo, lo que refuerza la idea de falta de firmeza. Dudas sobre las capacidades: sectores más progresistas del partido son especialmente críticos y expresan dudas sobre la capacidad de liderazgo de sus representantes para oponerse a las medidas de Donald Trump, lo que amplifica la percepción negativa hacia afuera.

Por qué los republicanos son vistos como extremos

La calificación de “extremo” aplicada al Partido Republicano se explica por varios factores señalados en la encuesta: