Declararon culpable de homicidio al actor Pablo Lyle: podría pasar más de diez años en prisión

El actor mexicano Pablo Lyle, de 35 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario de un hombre de 63 años que falleció tras haber mantenido una pelea con él.

Después de tres años en prisión domiciliaria, el actor finalmente fue hallado responsable de la muerte de Ricardo Hernández, ocurrida el 31 de marzo de 2019. Su sentencia no se conocerá hasta el próximo mes de noviembre, pero los expertos prevén que le dicten entre 10 y 15 años de prisión, a pesar de los intentos de su defensa legal por desestimar el caso.

En 2019, cuando protagonizó el altercado callejero con Ricardo Hernández, Lyle acababa de alcanzar un gran éxito en cine con la película Mirreyes vs Godínez y su carrera se encaminaba a un nuevo salto. Para la fiscal Gabriela Alfaro, el trágico desenlace ameritaba que se le aplique todo el rigor y peso de la ley. Incluso en los argumentos de cierre, mencionó las últimas palabras que según testigos habría dicho la víctima antes de golpearse la cabeza: “Por favor no me hagas daño”.

Los abogados de Lyle habían presentado argumentos que señalaban que él solo actuó en defensa propia y de su familia, ante la agresividad de un conductor desenfrenado. Mencionaron también que era la primera vez que se veía involucrado en una situación de este tipo, por lo que se debería desestimar el caso, pero esos no fueron alegatos suficientes para el juez, quien este martes lo declaró culpable.

A pesar de los intentos basados en la ley de defensa propia de Florida y del testimonio de Ana Araujo, esposa de Lyle, en el que habló sobre el día del suceso, las autoridades decidieron que sí llevó a cabo un homicidio involuntario.

La esposa del artista narró su versión de los hechos en el estrado. Se remontó a aquel día en el que ella se encontraba con sus hijos en el automóvil, cuando un hombre golpeó su vehículo por detrás y los asustó bastante a todos.

“Venía gritando muy fuerte todo el camino, hasta que nos detuvimos y comencé escuchar sus insultos”, indicó. Además, señaló que ella no vio cuando su esposo golpeó por detrás al adulto mayor y que tiene muy pocas escenas guardadas en su mente, ya que todo ocurrió muy rápido. Al parecer no ayudó de mucho este relato ni tampoco la decisión de Lyle de no subir a testificar.

El incidente que ahora mantiene al protagonista de telenovelas mexicanas recluido en una celda, ocurrió cuando él y su familia se dirigían al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado Lucas Delfino.

En ese momento se cruzaron con otro automóvil, conducido por Hernández. Al parecer ocurrió un incidente de tránsito, que hizo enfurecer al hombre de avanzada edad. En las grabaciones que hay de ese momento se ve al hombre descender el automóvil e ir a recriminarle a Delfino una maniobra que había realizado y que, desde su punto de vista, había ocasionado el choque.

A mitad de esa discusión, Lyle salió del vehículo y golpeó a Hernández. En ese momento el anciano cayó al piso y se golpeó en la cabeza. Falleció cuatro días después en el hospital, a causa de una hemorragia en la parte frontal y posterior del cráneo, según el dictamen de un médico forense.

