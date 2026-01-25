Entregan préstamos gratuitos en Los Ángeles: quiénes son elegibles y el paso a paso para recibir el dinero

Una organización ofrece préstamos gratuitos sin intereses en la zona de Los Ángeles, en California, que luego deben restituirse en mensualidades. Para ser elegible para solicitar el beneficio, se debe cumplir ciertos requisitos. En tanto, los montos que se entregan varían según el tipo de crédito que solicita cada persona.

Quiénes son elegibles para recibir los préstamos gratuitos en Los Ángeles: requisitos

La Asociación Judía de Préstamos Gratuitos (JFLA, por sus siglas en inglés) entrega préstamos gratuitos sin cobrar intereses para las personas elegibles en el área de Los Ángeles. Si bien se deben restituir de manera mensual, quienes aplican no tienen que devolver ni un centavo más de lo que recibieron.

Los préstamos gratuitos en Los Ángeles están disponibles para las personas elegibles que cumplen con los requisitos Freepik

En su sitio web oficial, la organización establece ciertos requisitos para recibir el dinero:

Tener al menos 18 años y contar con una identificación emitida por California (por ejemplo, una licencia de conducir) y un número de Seguro Social o ITIN.

Tener una identificación emitida por California o una licencia de conducir que muestre residencia permanente en los condados de Los Ángeles, Ventura o Santa Bárbara .

. Poder demostrar la necesidad de un préstamo con una factura, una estimación o documentos similares. La documentación proporcionada debe tener una dirección postal coherente.

con una factura, una estimación o documentos similares. La documentación proporcionada debe tener una dirección postal coherente. Contar con una fuente estable de ingresos o ser estudiantes a tiempo completo, para demostrar la capacidad de reembolsar el préstamo . Los préstamos se reembolsan dentro de 36 meses y los pagos comienzan de 30 a 45 días después de recibir la financiación.

. Los préstamos se reembolsan dentro de y los pagos comienzan de 30 a 45 días después de recibir la financiación. Tener al menos un garante calificado.

La organización remarca que algunos de los fondos de préstamo tienen tasas de reembolso más cortas o extensas que 36 meses, según cada caso.

¿Cuánto dinero entregan en Los Ángeles para los préstamos gratuitos?

Según la información que figura en su página web, la JFLA no brinda información a las oficinas de crédito y otorga una cantidad de dinero según el número de garantes que respalden a la persona. Las parejas casadas se consideran como un solo solicitante.

Para la mayoría de los préstamos personales y de emergencia, estos son los montos:

Hasta US$7500 con un garante .

. Hasta US$15.000 con dos garantes.

La JFLA entrega préstamos personales y de emergencia en Los Ángeles que van desde US$1000 a US$15.000 Freepik - Freepik

La asociación remarca que entrega préstamos personales y de emergencia que van desde US$1000 a US$15.000.

También ofrece créditos de fertilidad hasta US$20.000 y comerciales hasta US$36.000. Los estudiantes pueden obtener hasta US$10.000 al año para pagar la universidad.

En tanto, no se puede solicitar el beneficio si ya se es garante de un préstamo de la asociación.

Los requisitos para elegir un garante

La JFLA no entrega préstamos sin un garante. Esta persona debe ser alguien que se compromete a devolver el dinero si el solicitante no puede hacerlo. Para calificar, tiene que:

Tener al menos 25 años.

Ser residente en Estados Unidos.

Contar con ingresos estables y una calificación crediticia de 620+.

La organización no entrega préstamos en Los Ángeles sin un garante; la persona debe cumplir con ciertos criterios para poder respaldar a un solicitante Unsplash

A su vez, tendrá que proporcionar un estado actual emitido por ID y una prueba de ingresos actuales. Si está casado, el cónyuge también deberá firmar todos los documentos de préstamo legal y brindar una prueba de ingresos.

Una vez que obtienen el préstamo, los peticionarios pagan a través del depósito directo o la deducción automática.

La JFLA no otorga créditos para pagar impuestos, gastos de viaje por ocio, pagos que implican o están relacionados con el juego o las apuestas y determinados honorarios legales.

Cómo solicitar un préstamo gratuito en Los Ángeles

Elegir un préstamo y ver si es elegible.

Identificar a un garante.

Completar la solicitud de prepréstamo tras seleccionar “Aplicar ahora”.

Hablar con el miembro del equipo, que se pondrá en contacto para conocer los próximos pasos y organizar una entrevista virtual.

Cargar todos los documentos requeridos y esperar la aprobación.

De acuerdo con la información compartida por la organización, solo se pueden renovar los préstamos estudiantiles. Esto está limitado a una vez al año.