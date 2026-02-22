Quién es el nieto de Raúl Castro, apodado “El Cangrejo”: la trama que involucra a Marco Rubio y EE.UU.
Su madre es la hija mayor del líder cubano; su nombre apareció en distintas controversias, incluido un accidente vial que dejó a una joven con graves secuelas
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, tiene 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal en Cuba. Desde 2016 protege a su abuelo, Raúl Castro, y controla el acceso directo a él, una posición que lo ubica en el núcleo más sensible del poder. Su nombre cobró proyección internacional tras conocerse que podría mantener contactos reservados con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro?
- Rodríguez Castro es hijo de Débora Castro Espín, la hija mayor de Raúl Castro, y del fallecido general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.
- Este último presidió el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) hasta su muerte el 1° de julio de 2022, relató CiberCuba.
GAESA controla casi el 90% del comercio minorista en la isla y aporta entre el 30% y el 40% de la economía nacional. Esa estructura familiar lo ubica en el círculo más íntimo del poder político y económico.
El mismo medio indicó que el hombre fue visto en bodas de lujo, banquetes gourmet y excursiones en yate como invitado VIP.
En 2017 circularon videos en Varadero en los que baila junto al dúo musical Gente de Zona. También se difundieron imágenes en yates con empresarios vinculados a operaciones logísticas.
¿Por qué “El Cangrejo” sería clave para Washington?
Según Axios, en el gobierno de Donald Trump predomina la convicción de que Raúl Castro, de 94 años, conservaría la autoridad real en Cuba. En ese marco, Washington buscaría interlocutores con llegada directa al núcleo del poder.
Rodríguez Castro representaría, además, a una generación más joven con perfil empresarial. Las fuentes consultadas por el medio señalaron que las conversaciones tendrían un tono cordial y evitarían confrontaciones ideológicas sobre el pasado.
Un alto funcionario estadounidense afirmó a Axios: “Nuestra posición —la posición del gobierno de Estados Unidos— es que el régimen tiene que caer”. Y añadió que “Marco Rubio sigue en conversaciones con el nieto”.
El gobierno cubano negó la existencia de esos contactos. Sin embargo, a principios de febrero, Trump declaró ante la prensa que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba “al más alto nivel”.
El accidente en Holguín y las denuncias contra Rodríguez Castro
El 23 de abril de 2022 ocurrió un accidente en Mayarí, Holguín. Según testimonios citados por CiberCuba, el vehículo involucrado habría sido conducido por Rodríguez Castro y embistió a Yudelky Peña Fonseca, de 19 años, quien se trasladaba en un coche tirado por caballos.
La joven sufrió la pérdida de parte de un riñón, el bazo y el hígado, además de múltiples cirugías. El medio indicó que el caso no tuvo investigación pública ni sanciones.
Por su parte, Peña Fonseca recibió una pensión mensual de unos 5000 pesos cubanos (aproximadamente 200 dólares). Las autoridades cubanas no realizaron comentarios públicos sobre el episodio.
Los viajes y las operaciones en Panamá de Raúl Guillermo
El medio panameño La Prensa informó que, desde 2024, Rodríguez Castro realizó al menos 13 viajes a Panamá ese año y otros 10 en 2025. Según registros a los que accedió este portal, el hombre utilizó aeronaves privadas como un Learjet 55, un Dassault Falcon 900EX Easy y un Raytheon Hawker 800XP.
Durante esas estadías habría realizado compras de lujo y adquirido propiedades en la provincia de Coclé. El medio también mencionó vínculos con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.
Asimismo, CiberCuba consignó que utilizó pasaporte diplomático en viajes a Estados Unidos entre 2012 y 2016, incluidos desplazamientos a Nueva York con apoyo de la misión cubana ante la ONU.
