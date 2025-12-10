Día de la Virgen de Guadalupe: cuándo y dónde ver en vivo “Las Mañanitas a la Virgen” en EE.UU.

El Día de la Virgen de Guadalupe es una tradición religiosa celebrada en México y en otros lugares de Estados Unidos el 12 de diciembre. Como parte de la conmemoración a la aparición de esta figura religiosa, los devotos cantan Las Mañanitas, realizan peregrinaciones, misas especiales, y otras actividades en honor a su Santa Patrona.

Cuándo y dónde ver en vivo Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

La celebración principal del Día de la Virgen de Guadalupe se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, y canales como Univision transmitirán el evento para que pueda sintonizarse desde el país norteamericano.

Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una tradición de origen mexicano que migró a Estados Unidos (Archivo-lacatholics.org)

La cadena de televisión integrará las celebraciones como parte de su calendario de transmisiones especiales de la temporada de Navidad.

El programa especial Las Mañanitas a la Virgen se transmitirá en vivo por este canal y también a través de la plataforma de streaming ViX a partir del jueves 11 de diciembre de 2025 desde las 11.30 hs (hora del Este de EE.UU.).

El programa contará con los presentadores Raúl González y María Antonieta Collins, e iniciará con la transmisión en vivo de la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, además de incluir testimonios de fe y las presentaciones musicales de los famosos invitados.

La transmisión de Univisión también incluirá entrevistas exclusivas y finalizará con la Misa de Gallo en honor a la Morenita del Tepeyac en vivo.

En qué partes de EE.UU. se celebra a la Virgen de Guadalupe

En diferentes entidades del país norteamericano, cientos de miles de peregrinos se congregan cada 12 de diciembre en iglesias de distintas diócesis para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

En Estados Unidos, existen diferentes celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre (Archivo-AP Foto/Ginnette Riquelme) Ginnette Riquelme - AP

Las celebraciones tienen lugar en localidades de Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, y en otras entidades de EE.UU., e incluyen cantos, danzas regionales, representaciones de las apariciones de la Virgen Guadalupana, y las tradicionales Mañanitas.

En el país norteamericano existen dos santuarios especiales dedicados a la Virgen de Guadalupe que son:

Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, el único lugar en el mundo, además de la Basílica de Guadalupe en México, que posee un minúsculo fragmento de la tilma guadalupana, reliquia de la aparición de la Santa Patrona a San Juan Diego.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Des Plaines en Illinois, donde cada 12 de diciembre se congregan miles de peregrinos de diferentes partes de Estados Unidos para celebrar a la Virgen de Guadalupe con el canto de Las Mañanitas y una misa solemne.

Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre

De acuerdo con la tradición, la Virgen de Guadalupe se apareció cuatro veces frente a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, que hoy es parte de la Ciudad de México, y la última de esas milagrosas revelaciones ocurrió un 12 de diciembre.

El 12 de diciembre de 1531 fue la cuarta y última vez que la Virgen de Guadalupe se apareció frente a Juan Diego (Archivo)

Fue el 12 de diciembre de 1531 cuando la Santa Patrona se apareció por cuarta y última vez frente al campesino e indígena Juan Diego, a quien ordenó la construcción de un templo en su honor.

La figura religiosa le pidió al campesino que subiera el cerro del Tepeyac, donde encontraría unas rosas en una época y lugar en el que no florecían, como prueba de sus milagros.

Juan Diego hizo caso a las órdenes de la Virgen y después se presentó frente al obispo, quien fue testigo de cómo del ayate del indígena salían decenas de rosas de castilla, además de que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba plasmada en la tilma del hombre.