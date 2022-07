Diego Boneta agarró el micrófono en un piano bar de Madrid y le llovieron las críticas: “Canta horrible”

Diego Boneta se volvió tendencia en redes sociales como sucedía cuando Netflix estrenaba un episodio de la serie Luis Miguel, de la que fue protagonista y que significó su escalada en el medio artístico, pero esta vez no fue por algo positivo. Algunos videos del mexicano se volvieron virales porque durante una sesión espontánea de karaoke en un piano bar de Madrid dejó, para algunos, muchas dudas sobre su talento con el canto.

Si bien no es tan reconocido por su buena voz sino más bien por sus proyectos actorales, los usuarios de redes no perdonaron las desentonaciones de Diego durante una noche de fiesta en la capital española porque decidió tomar el micrófono para cantar “Por debajo de la mesa” junto a un pianista. Hay quienes dicen que no estaba en las mejores condiciones, incluso cantó con una copa en mano, y que por eso no hizo gala de su talento, pero la mayoría lo convirtió en objeto de burlas no solo por las supuestas fallas en el canto, también porque parece imitar al Sol de México.

“Que alguien le diga que no es Luis Miguel”, “el alcohol ha destruido varias carreras de cantantes”, “él solo interpretó al bello de Luismi, no quiere decir que cante como él ni un poco”, fueron algunos de los devastadores comentarios.

Diego Boneta fue criticado por desentonar en un bar de Madrid

No obstante, en el video en que cantó el tema del icónico artista mexicano no se percibieron muchas fallas técnicas en su voz. Donde Boneta quedó más expuesto fue en otra grabación en la que interpretó “My way”, de Frank Sinatra. El momento lo compartió en TikTok una usuaria, que escribió “Te das cuenta que Luis Miguel canta horrible”, y añadió tan solo unos segundos del tema.

Diego Boneta tomó el micrófono en Madrid y sorprendió a los presentes

En los comentarios, también insinuaron que su voz en la serie tiene más que ver con el talento de los ingenieros de audio que con él mismo: “Es magia lo que hacen con la voz en la series”. Las expresiones de los presentes en el bar madrileño no ayudaron mucho a su reputación porque en los videos aparecen sorprendidos y confundidos. Pero, sin duda, su presencia provoca un gran interés, ya que el mexicano ha accedido a fotografiarse con los fanáticos en los puntos más turísticos de la ciudad, a juzgar por las publicaciones en las que lo han etiquetado recientemente.

Diego Boneta se encuentra en Madrid junto a su novia, la actriz Renata Notni, quien será protagonista en la serie Zorro y tendrá como escenario las Islas Canarias. Además de su faceta como actor, tiene una casa productora, junto a su hermana y su mejor amigo, llamada Three Amigos y en abril pasado firmaron un acuerdo con Amazon Prime Video para desarrollar películas, series y reality shows dentro y fuera de México; estas producciones podrían llegar a la plataforma en 2023.

El actor creció en popularidad en los últimos años gracias a su participación en la película La Era del Rock y a la serie biográfica de Luis Miguel que se extendió a tres temporadas. Incluso hace apenas un mes se estrenó una secuela hispana de El padre de la novia, en donde es protagonista junto a Andy García, Gloria Estefan y Adria Arjona. Pero su carrera arrancó hace veinte años, cuando ingresó al concurso de canto para niños Código F.A.M.A. y precisamente resaltó entre sus rivales por la interpretación de “La chica del bikini azul”. Pese a que no ganó el certamen, esa presencia en televisión le abrió las puertas a las telenovelas infantiles, en donde debutó como cantante. Poco después, lanzó el primer álbum como solista que lleva su nombre y en 2008 presentó el segundo disco llamado Índigo.