Apple pie: la historia y la receta de la tarta de manzana que se convirtió en el postre favorito de los estadounidenses
Este platillo clásico se transformó en sinónimo de la gastronomía estadounidense; se la prepara para celebraciones significativas como Thanksgiving
La tarta de manzana o apple pie es una de las recetas dulces más prácticas y rendidoras de la gastronomía estadounidense. Es fácil de preparar, incluso para aquellas personas sin experiencia en la cocina. Este postre se convirtió en el favorito de Estados Unidos y es un clásico que nunca falla gracias a la combinación de sus ingredientes, disponibles en la mayoría de las cocinas.
Así fue como el apple pie se convirtió en un postre clásico de la mesa estadounidense
La creencia popular señala que la tarta de manzana es un invento estadounidense. De hecho, en el país se usa la expresión “as American as apple pie” (tan americano como la tarta de manzana, en español). Sin embargo, su origen se ubica en Europa, continente con una larga tradición en el cultivo de esta fruta, según informó ABC.
Los europeos tienen una gran variedad de tartas con rellenos de frutas. En libros de postres del siglo XIV ya aparecían recetas de tartas de manzana o de pera.
En 1390, los maestros cocineros del rey Ricardo II compilaron un libro de cocina titulado La Forma de Cury. Allí figura lo que se podría considerar la primera receta conocida del pastel de manzana (aunque no como se lo conoce ahora), escrita por Samuel Pegge, en 1381, según el sitio Many Eats.
La tarta de manzana tiene su origen en Inglaterra, y su difusión en el siglo XIV se dio a través de las colonias británicas. En el siglo XVI, los holandeses incorporaron la corteza enrejada y los ingredientes desmenuzados que hoy distinguen al apple pie estadounidense. Los franceses, en cambio, desarrollaron una versión más simple, sin streusel, pero con una capa de pan rallado dulce.
Con el tiempo, franceses y holandeses llevaron la receta a Estados Unidos y otros países.
Cuáles son las variedades de tarta de manzana
Muchos países y culturas tienen su propia versión de este pastel. Estas son algunas de las más populares:
- Inglaterra: la primera receta conocida de tarta de manzana es inglesa y data de 1381. No lleva corteza e incluye pasas, higos, peras y especias.
- Países Bajos: la tarta de manzana holandesa tiene base de hojaldre y se aromatiza con zumo de limón y canela. La versión estadounidense es una adaptación de esta.
- Francia: la versión francesa, llamada Tarte Tatin, se sirve invertida, con una base y bordes rellenos de manzanas y otras frutas caramelizadas.
- Alemania: el apfelstrudel alemán, y su variante austriaca, incorporan frutos secos —como pasas y almendras— envueltos en una fina masa.
Cómo preparar un apple pie estadounidense
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina
- 250 g de manteca fría cortada en cubos
- 1 cucharadita de sal
- 7 cucharadas de agua fría
Para el relleno de manzana
- 5 manzanas peladas y cortadas en trozos
- 1 cucharada de canela molida
- 100 g de azúcar moreno
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 50 g de manteca
- 1 pizca de nuez moscada
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C: en un bol, mezclar la harina con la sal y la manteca. Amasar hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua fría, unir la masa y dejarla reposar, según la revista Hola!.
- Preparar el relleno: en una cacerola, derretir la manteca a fuego bajo. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela, la vainilla y la nuez moscada. Revolver unos minutos, hasta que la fruta esté tierna. Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Armar la tarta: dividir la masa en dos partes y estirar con un rodillo. Colocar una porción en la base y los laterales de un molde redondo acanalado. Recortar el excedente.
- Rellenar y cubrir: distribuir las manzanas sobre la base y cubrir con la segunda porción de masa. Presionar los bordes para sellar. Practicar pequeños cortes en la superficie y proteger los bordes con papel aluminio.
- Hornear: cocinar durante unos 20 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado.
Dónde probar los mejores apple pie en Estados Unidos
Según el sitio Visit The USA, estos son algunos de los mejores lugares y fechas para degustar una tarta de manzana tradicional:
- Great American Pie Festival, en abril, en Florida.
- En Lancaster County, Pensilvania, se recomienda probar la tarta whoopie. Este festival reúne más de 100 versiones del clásico postre.
- En otoño boreal, las tartas de calabaza y especias también ganan protagonismo. Se sirven durante el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre, y en versiones con frutos secos, galletas de jengibre o pimienta negra.
- El postre “oficial” de Estados Unidos, la tarta de manzana, se prepara en casi todas las ciudades del país. Algunos lugares destacados son Pie Lab (Greensboro, Alabama), The Apple Pan (Los Ángeles, California) y Paris Coffee Shop (Fort Worth, Texas).
