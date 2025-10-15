Apple pie: la historia y la receta de la tarta de manzana que se convirtió en el postre favorito de los estadounidenses

La tarta de manzana o apple pie es una de las recetas dulces más prácticas y rendidoras de la gastronomía estadounidense. Es fácil de preparar, incluso para aquellas personas sin experiencia en la cocina. Este postre se convirtió en el favorito de Estados Unidos y es un clásico que nunca falla gracias a la combinación de sus ingredientes, disponibles en la mayoría de las cocinas.

Así fue como el apple pie se convirtió en un postre clásico de la mesa estadounidense

La creencia popular señala que la tarta de manzana es un invento estadounidense. De hecho, en el país se usa la expresión “as American as apple pie” (tan americano como la tarta de manzana, en español). Sin embargo, su origen se ubica en Europa, continente con una larga tradición en el cultivo de esta fruta, según informó ABC.

La tarta de manzana posee una cobertura de hojaldre crujiente y se puede acompañar con crema fresca, con helado de vainilla o merengue (Instagram/@bakingwithgranny)

Los europeos tienen una gran variedad de tartas con rellenos de frutas. En libros de postres del siglo XIV ya aparecían recetas de tartas de manzana o de pera.

En 1390, los maestros cocineros del rey Ricardo II compilaron un libro de cocina titulado La Forma de Cury. Allí figura lo que se podría considerar la primera receta conocida del pastel de manzana (aunque no como se lo conoce ahora), escrita por Samuel Pegge, en 1381, según el sitio Many Eats.

Los cocineros del Rey Ricardo II describen lo que se considera como las primeras recetas del apple pie (Captura de pantalla/Archive/La forma del Cury)

La tarta de manzana tiene su origen en Inglaterra, y su difusión en el siglo XIV se dio a través de las colonias británicas. En el siglo XVI, los holandeses incorporaron la corteza enrejada y los ingredientes desmenuzados que hoy distinguen al apple pie estadounidense. Los franceses, en cambio, desarrollaron una versión más simple, sin streusel, pero con una capa de pan rallado dulce.

Con el tiempo, franceses y holandeses llevaron la receta a Estados Unidos y otros países.

Cuáles son las variedades de tarta de manzana

Muchos países y culturas tienen su propia versión de este pastel. Estas son algunas de las más populares:

Existen varios tipos de tartas de manzana, según los diferentes países (Instagram/@cookingbychapter)

Inglaterra: la primera receta conocida de tarta de manzana es inglesa y data de 1381 . No lleva corteza e incluye pasas, higos, peras y especias.

la primera receta conocida de tarta de manzana es inglesa y data de . No lleva corteza e incluye pasas, higos, peras y especias. Países Bajos: la tarta de manzana holandesa tiene base de hojaldre y se aromatiza con zumo de limón y canela. La versión estadounidense es una adaptación de esta.

la tarta de manzana holandesa tiene base de hojaldre y se aromatiza con zumo de limón y canela. La versión estadounidense es una adaptación de esta. Francia: la versión francesa, llamada Tarte Tatin , se sirve invertida, con una base y bordes rellenos de manzanas y otras frutas caramelizadas.

la versión francesa, llamada , se sirve invertida, con una base y bordes rellenos de manzanas y otras frutas caramelizadas. Alemania: el apfelstrudel alemán, y su variante austriaca, incorporan frutos secos —como pasas y almendras— envueltos en una fina masa.

Cómo preparar un apple pie estadounidense

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina

250 g de manteca fría cortada en cubos

1 cucharadita de sal

7 cucharadas de agua fría

La tarta de manzana estadounidense es un postre clásico, que se encuentra muy arraigado a la cultura del país (Instagram/@qimiq_austria)

Para el relleno de manzana

5 manzanas peladas y cortadas en trozos

1 cucharada de canela molida

100 g de azúcar moreno

1 cucharadita de extracto de vainilla

50 g de manteca

1 pizca de nuez moscada

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C: en un bol, mezclar la harina con la sal y la manteca. Amasar hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua fría, unir la masa y dejarla reposar, según la revista Hola! .

en un bol, mezclar la harina con la sal y la manteca. Amasar hasta obtener una textura arenosa. Agregar el agua fría, unir la masa y dejarla reposar, según la revista Preparar el relleno: en una cacerola, derretir la manteca a fuego bajo. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela, la vainilla y la nuez moscada. Revolver unos minutos, hasta que la fruta esté tierna. Retirar del fuego y dejar enfriar.

en una cacerola, derretir la manteca a fuego bajo. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela, la vainilla y la nuez moscada. Revolver unos minutos, hasta que la fruta esté tierna. Retirar del fuego y dejar enfriar. Armar la tarta: dividir la masa en dos partes y estirar con un rodillo. Colocar una porción en la base y los laterales de un molde redondo acanalado. Recortar el excedente.

dividir la masa en dos partes y estirar con un rodillo. Colocar una porción en la base y los laterales de un molde redondo acanalado. Recortar el excedente. Rellenar y cubrir: distribuir las manzanas sobre la base y cubrir con la segunda porción de masa. Presionar los bordes para sellar. Practicar pequeños cortes en la superficie y proteger los bordes con papel aluminio.

distribuir las manzanas sobre la base y cubrir con la segunda porción de masa. Presionar los bordes para sellar. Practicar pequeños cortes en la superficie y proteger los bordes con papel aluminio. Hornear: cocinar durante unos 20 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado.

El apple pie se prepara en poco tiempo y se puede servir tibio conuna bocha de helado encima (Instagram/@beyondfrosting)

Dónde probar los mejores apple pie en Estados Unidos

Según el sitio Visit The USA, estos son algunos de los mejores lugares y fechas para degustar una tarta de manzana tradicional: