“Dios no es Messi”: la frase de Trevor Noah en los Grammys al hablar de Beyoncé que hizo estallar las redes

La 65º edición de los Grammy fue una de las más llamativas de los últimos años por distintos motivos, pero Beyoncé fue una de las protagonistas. La cantante se coronó como la máxima ganadora de estos premios, los más importantes dentro de la industria de la música. Con tres galardones en diferentes categorías, la estadounidense fue una de las que se llevó la noche. Esto motivó al presentador Trevor Noah a compararla con Lionel Messi, algo que causó controversia en las redes sociales.

Así fue el momento en el que Trevor Noah dijo que "Dios no era Messi"

Cuando la intérprete de “Single ladies” recibió el Grammy al Mejor Álbum de R&B, lo que la convirtió en la más galardonada en la historia, el conductor se vio tan emocionado que se le ocurrió hacer un comentario relacionado con el astro, que ganó la última Copa del Mundo con la selección argentina: “Dios no es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi, es Beyoncé”. Con esto, quiso decir que si bien tales deportistas eran calificados como los GOAT (Greatest of All Times) en sus deportes, la artista los superaba en la música porque tenía ahora en su haber 32 gramófonos por su talento.

Algunos medios de comunicación replicaron lo dicho por Trevor Noah y ahí fue donde los hinchas demostraron su enojo Twitter

Esto no fue del agrado de varios fanáticos del fútbol, quienes de inmediato se pronunciaron en las redes sociales. La mayoría se mostró en desacuerdo y consideró que no había línea de comparación entre Beyoncé y el astro, dado que ambos se dedicaban a ámbitos completamente diferentes.

Este fue uno de los comentarios respecto a la comparación entre Messi y Beyoncé Twitter

Fue en algunas publicaciones de Twitter donde dejaron ver su molestia: “Miren que los amo a los dos, pero no amigo, Messi es superior a todos, incluida mi señora”; “¿Cuántas copas del mundo tiene Beyoncé?”; “Messi es la persona más famosa del planeta, ningún yankee se acerca a la fama de Lio”; “Por favor, a Beyoncé solo la conocen en Estados Unidos, a Lio en todo el mundo”.

Los fanáticos no soportaron que se haya comparado a Messi con la cantante Twitter

¿Cuántos y cuáles Grammys ganó Beyoncé?

En la última gala de premiación, obtuvo el título de la Mejor Canción R&B por su tema “Cuff it”; Mejor Grabación Dance por “Break my soul” y Mejor Álbum de R&B por su más reciente producción discográfica Renaissance.

Con estas distinciones, sumó 32 y superó a George Solti, director de orquesta que se mantenía como el líder en estos premios, con 31. “Le agradezco a Dios, a mi tío Johnny, que no está acá, aunque sí está en espíritu. También quiero agradecerles a mis padres, por empujarme a hacer, a mi hermoso esposo, a mis hijos y a la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”, dijo la artista al momento de recibir uno de sus reconocimientos.

Beyoncé, la gran ausente al inicio de la ceremonia

Pese a haberse llevado la noche, Beyoncé también causó intriga y mantuvo a la expectativa tanto a los asistentes como al público. Es que la diva no estuvo presente al comienzo de la premiación, lo que provocó que la organización se las tuviera que ingeniar para entregarle el premio de Mejor Canción R&B. Justo cuando llegó, el presentador se lo llevó hasta la mesa en la que estaba sentada junto a su esposo Jay-Z.

Beyoncé se convirtió en la máxima ganadora de los Grammys

Al parecer, la artista quedó atrapada en el tráfico vehicular que había en Los Ángeles, donde se llevó a cabo el evento, y se retrasó por varios minutos. No obstante, pudo celebrar junto a su marido el triunfo una vez que se le fue anunciado.

LA NACION