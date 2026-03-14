Qué día exacto cae Pascuas 2026 y cuándo empieza Semana Santa en EE.UU.
La festividad de 2026 está marcada por el calendario lunar y el equinoccio boreal; conocé el cronograma de los días festivos y el origen de esta tradición
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La Pascua es una de las festividades más importantes en EE.UU. y su fecha varía cada año debido a complejos cálculos astronómicos y eclesiásticos. En 2026, el Domingo de Pascua se celebra el 5 de abril, una fecha central que define el resto del calendario litúrgico.
Cómo se define la fecha de Pascuas 2026
Esta celebración, también conocida como Domingo de Resurrección, marca el fin de la Semana Santa y la Cuaresma en el país norteamericano.
Según explica el portal especializado The Old Farmer’s Almanac, a diferencia de otras fechas fijas, esta festividad se rige por la Luna Llena Pascual, que ocurre después del equinoccio boreal de primavera.
La regla principal establece que la Pascua se celebra el primer domingo posterior a la primera Luna llena que sigue al 21 de marzo. Esta norma se fijó en el año 325 d.C. para unificar los criterios de la Iglesia y predecir la festividad con antelación.
En el calendario gregoriano, que es el que rige en Estados Unidos, la festividad siempre cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
Por su parte, la Enciclopedia Britannica señala que la Iglesia Ortodoxa suele celebrar esta fecha más tarde, de bido a que se guía por el calendario juliano.
Para este año, el cronograma de días clave queda definido de la siguiente manera:
- Miércoles de Ceniza: 18 de febrero
- Domingo de Ramos: 29 de marzo
- Viernes Santo: 3 de abril
- Domingo de Pascua: 5 de abril
El inicio de la Cuaresma en EE.UU.
La temporada de reflexión comienza oficialmente con el Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero.
A partir de ese momento, los fieles inician un período de 40 días de preparación, sin contar los domingos, que culmina en la Semana Mayor.
Muchos habitantes de la Gran Manzana y otras ciudades importantes participan en servicios religiosos y ayunos tradicionales durante este tiempo.
Qué es la Luna Llena Pascual
El concepto de Luna Llena Pascual es importante para entender por qué las fechas se desplazan tanto año tras año.
Se trata del día 14 de un mes lunar que ocurre a partir del 21 de marzo, según las reglas del calendario eclesiástico.
Estas fases lunares no siempre coinciden exactamente con el tiempo astronómico real, pero sirven para que la fecha sea predecible.
En 2026, el “número áureo” que se utiliza para este cálculo matemático es el 13, según los registros históricos de entidades como el Observatorio Naval de EE.UU. (USNO, por sus siglas en inglés).
Tradiciones y símbolos en Estados Unidos
En Estados Unidos, la festividad cuenta con ritos religiosos y costumbres populares que se extienden por todo el territorio nacional.
Los huevos de colores, los conejos y el cordero son símbolos que representan la vida y el inicio de la primavera:
- Conejo de Pascua: Tiene relación con la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza.
- Huevos: Representan la tumba vacía y la nueva vida tras la resurrección.
- Desfiles: En ciudades como Nueva York, se realizan caminatas con sombreros decorados.
Es importante destacar que la Pascua no es un feriado federal en EE.UU., aunque muchas oficinas y comercios cierran sus puertas.
De acuerdo con la información del gobierno de Estados Unidos, el Viernes Santo sí es reconocido como feriado estatal en diez jurisdicciones, incluyendo Connecticut y Nueva Jersey.
Mientras que la mayoría de los residentes festejará el 5 de abril, quienes siguen la tradición ortodoxa celebrarán el 12 de abril de 2026.
Estas variaciones se deben a que el calendario juliano sitúa el equinoccio en una fecha diferente a la del sistema gregoriano.
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