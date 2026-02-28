Cuántos meses dura la primavera y a qué hora exacta será el equinoccio en Estados Unidos

Dentro de pocas semanas terminará la temporada invernal en Estados Unidos y comienza oficialmente la primavera, una estación asociada con cambios visibles en el clima y en el entorno natural. Durante este período se registra un aumento gradual de las temperaturas, una mayor duración de la luz solar, el florecimiento de árboles y plantas y también se reactivan diversos ciclos biológicos en los animales.

Cuánto dura la primavera y a qué hora será el equinoccio en Estados Unidos

La primavera tendrá una duración aproximada de tres meses (92 días y 17 horas), ya que se extiende desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio. En 2026, el equinoccio de primavera ocurrirá el viernes 20 de marzo, exactamente a las 10.46 horas del este, según The Old Farmer’s Almanac.

En 2026, la primavera comenzará el 20 de marzo y terminará el 20 de junio (Web/Freepik)

En ese momento, el Sol cruza el ecuador celeste, un fenómeno astronómico que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y, al mismo tiempo, el comienzo del otoño en el hemisferio sur.

La primavera finalizará el 20 de junio y dará paso al verano, que se prolongará hasta el 22 de septiembre, fecha en la que comenzará el otoño.

La función de las estaciones del año en la naturaleza

Las estaciones del año son una consecuencia natural de la dinámica del sistema solar y cumplen un papel fundamental para la vida en la Tierra. Regulan los ciclos climáticos, influyen en la agricultura, determinan los patrones de migración animal y afectan los ritmos biológicos tanto de las plantas como de las personas.

Durante el inicio de la primavera, los días y las noches tendrán, aproximadamente, la misma duración (Web/Freepik)

Invierno: inicia el 21 de diciembre de 2025 y finaliza el 20 de marzo de 2026

Primavera: inicia el 20 de marzo de 2026 y finaliza el 20 de junio de 2026

Verano: inicia el 20 de junio de 2026 y finaliza el 22 de septiembre de 2026

Otoño: inicia el 22 de septiembre de 2026 y finaliza el 21 de diciembre de 2026

El inicio de la primavera no tiene una fecha fija porque el calendario no coincide exactamente con el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. El año astronómico dura aproximadamente 365 días y seis horas, mientras que el calendario gregoriano contempla solo los 365 días.

Esa diferencia de horas se compensa con los años bisiestos, que añaden un día extra cada cuatro años. Sin embargo, el ajuste no es exacto, por lo que el momento preciso del equinoccio se desplaza algunas horas cada año.

Como consecuencia, en Estados Unidos y en el resto del hemisferio norte, la primavera puede comenzar el 19, 20 o 21 de marzo, según el año y la zona horaria.

Los principales cambios que se presentan en la primavera

Durante la primavera se producen cambios astronómicos y naturales que marcan la transición del invierno al verano en el hemisferio norte.

En la primavera aumentarán las actividades recreativas, deportivas y sociales al aire libre (Web/Freepik)

Desde el punto de vista astronómico, el Sol se sitúa sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que los días y las noches tengan una duración casi igual en todo el planeta, con apenas unos minutos de diferencia, de acuerdo con información de la NASA. A partir de ese momento, las horas de luz aumentan progresivamente y las noches se acortan.

En el plano climático y biológico, las temperaturas comienzan a elevarse de manera sostenida, las plantas florecen, los árboles recuperan su follaje y muchas especies animales inician ciclos de reproducción o migración.

Estos cambios también influyen en la vida cotidiana, ya que aumentan las actividades recreativas, deportivas y sociales al aire libre, en anticipación a los meses más cálidos del verano.