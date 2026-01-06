Dominica: dónde queda la pequeña isla del Caribe que recibirá a los extranjeros que pidan asilo en EE.UU.

En medio de las tensiones tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos llegó este lunes a un acuerdo con las autoridades de Dominica para enviar allí a los inmigrantes que soliciten asilo. La pequeña isla ubicada en el Caribe, y de casi 66.000 habitantes, es conocida por su naturaleza, con frondosas selvas tropicales y un terreno accidentado.

La pequeña isla del Caribe que aceptará a los extranjeros que pidan asilo en EE.UU.

El gobierno de EE.UU. acordó con las autoridades de Dominica comenzar a enviar extranjeros que buscan asilo estadounidense. El primer ministro, Roosevelt Skerrit, describió el convenio como “una de las principales áreas de colaboración” tras la reciente aplicación de restricciones parciales a las visas estadounidenses en el país norteamericano, informó AP.

El gobierno de Estados Unidos enviará a Dominica a inmigrantes que busquen asilo Imagen de Freepik

Si bien no brindó detalles de cómo se ejecutará el acuerdo o cuándo comenzarán a enviar a inmigrantes, Skerrit reparó en que hubo “deliberaciones cuidadosas sobre la necesidad de evitar recibir a individuos violentos o individuos que comprometan la seguridad de Dominica”.

De este modo, Dominica se suma a la lista de países que firmaron convenios con el gobierno de Donald Trump para recibir a solicitantes de asilo, como Belice y Paraguay.

La medida también atrajo críticas por parte de la oposición en el país caribeño. El líder principal del partido opositor, Thomson Fontaine, enfatizó su preocupación sobre si la isla tiene suficientes recursos para absorber a los solicitantes de asilo.

“El primer ministro aún no le ha dicho al público dominico qué ha acordado exactamente, en términos de la cantidad de personas que van a venir a Dominica, dónde se les alojará, cómo serán atendidas”, cuestionó, en diálogo con AP.

Dónde queda Dominica, la pequeña isla del Caribe que aceptará a los extranjeros que pidan asilo

Dominica es la isla más joven de las Antillas Menores. Erigida a mitad de camino entre el archipiélago francés de Guadalupe y la isla de Martinica, es la cuarta isla más grande del Caribe, y su población se compone primordialmente de descendientes de africanos. Según marca Immigrant Invest, se encuentra a 4141 kilómetros de Estados Unidos.

La pequeña isla caribeña es la más joven del archipiélago de las Antillas menores Travel + Leisure

Con 65.900 habitantes, según World Population Review, la pequeña isla caribeña es conocida como la “Isla de la Naturaleza” por sus selvas y paisajes volcánicos. Posee una extensión de 290 millas cuadradas (751 km cuadrados), y cuenta con 91 millas (148 km) de costa.

El nombre oficial es Mancomunidad de Dominica. Este se utiliza principalmente en las comunicaciones oficiales y para distinguirla de la República Dominicana, su hermana caribeña septentrional.

Dominica es una pequeña isla caribeña ubicada a 4.141 kilómetros de Estados Unidos Wikipedia

Actualmente, es la única isla caribeña que conserva una colonia de su población precolombina. Más de 2000 indígenas caribes, conocidos como kalinagos, habitan un territorio de 3700 acres (1500 hectáreas) en el noroeste de la isla.

El clima es tropical y el terreno es accidentado, y gran parte de la isla está cubierta de una frondosa selva tropical. Las temperaturas diurnas promedio suelen oscilar entre los 78,8°F (26°C) en enero y los 89,6°F (32°C) en junio.

El otro país caribeño que firmó un acuerdo con Estados Unidos

Durante la misma jornada, Antigua y Barbuda anunció la firma de un memorando de entendimiento no vinculante propuesto por las autoridades estadounidenses. Este documento se basa en compartir la responsabilidad por los refugiados que ya se encuentran en su territorio.

La noticia llega luego de que el mes pasado el gobierno estadounidense extendiera las restricciones de viajes. Con esta medida, incluyó a Dominica y Antigua y Barbuda en la lista.

Ahora, según Skerrit, los ciudadanos de Dominica con visas estadounidenses válidas, incluidas las de turista, negocios, estudiantes y otras categorías, “pueden viajar a Estados Unidos y sus territorios, como es habitual”.