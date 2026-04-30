Dónde entregan comida recién hecha gratis en el Bronx de Nueva York en los primeros días de mayo 2026

Instituciones comunitarias, iglesias y organizaciones sociales mantienen en funcionamiento bancos de alimentos y comedores gratuitos en el Bronx durante la primera semana de mayo de 2026. Esta es la guía sobre fechas, horarios y lugares de asistencia alimentaria en esta zona de Nueva York.

Dónde conseguir comida gratis en el Bronx la primera semana de mayo

Diversos puntos de distribución operan entre el 4 y el 9 de mayo de 2026 con horarios escalonados que van desde la madrugada hasta la tarde, sistemas de cita previa y atención por orden de llegada, según BronxWorks y www.coalitionforthehomeless.org.

Entregarán comida gratis en Nueva York durante este mes; hay otros estados que también lo hacen, como Florida y Texas | (FB North Texas Food Bank)

No solo hay despensas, sino también opciones de comida recién hecha y víveres. El reporte de BronxWorks 2024 registró la entrega de 33.000 bolsas de comida en el Bronx, lo que refleja la gran necesidad. Este es el calendario para la primera semana de mayo:

Fecha Lugar Dirección Horario Tipo de apoyo 06/05/2026 Housing Solutions of New York 1802 West Crotona Avenue 07 hs – 13 hs Despensa (requiere cita) 06/05/2026 St. Thomas Aquinas 1900 Crotona Parkway 07:00 hs – 09:00 hs Víveres 06/05/2026 Louise’s Pantry (Nazareth Housing) 406 East 184th Street 04:30 hs – 06:30 hs Alimentos frescos y fórmula infantil 04/05 y 08/05/2026 Project Bravo Food Pantry 3058 Bainbridge Avenue 09:00 hs – 11:00 hs Entrega de suministros 07/05/2026 Every Day is a Miracle (P.S. 33) 2424 Jerome Ave, Bronx, NY 10468 05:30 hs – 09:00 hs Elección de alimentos 07/05/2026 Our Lady of Solace Church 731 Morris Park Ave, Bronx, NY 10462 10:00 hs – 12:00 hs Distribución de alimentos 09/05/2026 St. Anthony Church (Mansion St) 1750 Mansion St, Bronx, NY 10460 05:00 hs – 09:00 hs Comida preparada 09/05/2026 Bread of Life (Soundview) 1306 Lafayette Ave, Bronx, NY 10474 10:30 hs – 13:30 hs Víveres, ropa e higiene Diario Grand Central Food Program (camión móvil) Fordham Rd & Webster Ave, Bronx, NY 10458 18:00 hs Comida caliente

Programas de alimentos gratuitos disponibles durante el resto de mayo en el Bronx

Además de la primera semana, distintas iglesias, centros comunitarios y organizaciones mantienen programas activos durante todo el mes con horarios fijos y atención recurrente.

Fecha Lugar Dirección Horario Tipo de apoyo 12 y 19 de mayo Saint Nicholas of Tolentine 2345 University Ave, Bronx, NY 10468 09:00 hs (boletos) / 06:00–08:00 hs Despensa 16 de mayo Infinity Bible Church 1215 Morrison Ave, Bronx, NY 10472 05:30 hs – 08:30 hs Alimentos Lunes a sábado Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Ave, Bronx, NY 10458 09:00 hs – 12:00 hs / 12:30 hs – 15:30 hs Comida y comedor Martes y jueves Ogden Avenue Center 950 Ogden Ave, Bronx, NY 10452 10:00 hs – 12:00 hs / 13:00 hs – 15:00 hs Despensa Lunes a viernes + 16 mayo Morris Innovative Senior Center 80 E 181st St, Bronx, NY 10453 08:30 hs – 10:00 hs / 12:00 hs – 13:30 hs Comidas para adultos mayores Lunes, miércoles y viernes Creston Avenue Baptist Church 114 E 188th St, Bronx, NY 10468 12:00 hs – 14:00 hs Despensa Miércoles (vespertino) Catholic Charities / San Anselmo 112 E 151st St, Bronx, NY 10451 Vespertino Apoyo alimentario Variable Food Help NYC (camiones móviles) Ubicaciones variables en el Bronx Variable Comida móvil

Las autoridades recomiendan consultar los mapas de Food Help NYC debido a cambios frecuentes en horarios y ubicaciones.

Quiénes pueden acceder a comida gratuita en el Bronx

El acceso a los programas de alimentos en Nueva York está abierto a toda persona sin importar estatus migratorio o nivel de ingresos, según los lineamientos de asistencia alimentaria de emergencia. Aunque la mayoría de los grupos solicita identificación con foto y comprobante de domicilio, y algunos centros limitan visitas a una vez por mes, según BronxWorks.

Las despensas funcionan con modalidad de elección directa, similar a un mercado comunitario Freepik

El programa escolar “Grab and Go”, por ejemplo, permite a estudiantes K-12 acceder a desayunos y almuerzos gratuitos en escuelas públicas de Nueva York. Mientras que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) complementa con un apoyo económico para compra de alimentos.

Cómo solicitar SNAP en el Bronx de Nueva York: pasos, requisitos y apoyo disponible

El programa SNAP en el Bronx de Nueva York puede solicitarse a través de distintos canales, lo que permite a los residentes elegir la opción que mejor se adapte a su situación.

La solicitud puede realizarse en línea mediante el portal oficial, donde se deberán proporcionar algunos documentos:

Identificación personal

Comprobante de ingresos

Prueba de residencia en el Bronx.

El programa SNAP en el Bronx de Nueva York puede solicitarse a través de distintos canales, lo que permite a los residentes elegir la opción que mejor se adapte a su situación

También es posible iniciar el trámite de forma presencial en centros de servicios sociales y organizaciones comunitarias ubicadas en el Bronx. En estos espacios, el personal brinda apoyo directo para completar la solicitud, revisar documentos y orientar a los solicitantes sobre los requisitos específicos del programa. No hay diferencias entre el trámite presencial y en línea, pero el proceso personal puede facilitar las barreras de idioma.

Otra vía disponible es la atención telefónica a través del sistema 311 de la ciudad de Nueva York, donde los solicitantes pueden recibir orientación sobre el proceso, resolver dudas y, en algunos casos, agendar citas para continuar con la solicitud. Además, se ofrece apoyo para reunir la documentación necesaria y verificar la elegibilidad del programa.