Dónde entregan comida recién hecha gratis en el Bronx de Nueva York en los primeros días de mayo 2026
Organizaciones comunitarias y centros de asistencia activan operativos con alimentos gratuitos durante los primeros días del mes
- 3 minutos de lectura'
Instituciones comunitarias, iglesias y organizaciones sociales mantienen en funcionamiento bancos de alimentos y comedores gratuitos en el Bronx durante la primera semana de mayo de 2026. Esta es la guía sobre fechas, horarios y lugares de asistencia alimentaria en esta zona de Nueva York.
Dónde conseguir comida gratis en el Bronx la primera semana de mayo
Diversos puntos de distribución operan entre el 4 y el 9 de mayo de 2026 con horarios escalonados que van desde la madrugada hasta la tarde, sistemas de cita previa y atención por orden de llegada, según BronxWorks y www.coalitionforthehomeless.org.
No solo hay despensas, sino también opciones de comida recién hecha y víveres. El reporte de BronxWorks 2024 registró la entrega de 33.000 bolsas de comida en el Bronx, lo que refleja la gran necesidad. Este es el calendario para la primera semana de mayo:
|Fecha
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Tipo de apoyo
06/05/2026
Housing Solutions of New York
1802 West Crotona Avenue
07 hs – 13 hs
Despensa (requiere cita)
06/05/2026
St. Thomas Aquinas
1900 Crotona Parkway
07:00 hs – 09:00 hs
Víveres
06/05/2026
Louise’s Pantry (Nazareth Housing)
406 East 184th Street
04:30 hs – 06:30 hs
Alimentos frescos y fórmula infantil
04/05 y 08/05/2026
Project Bravo Food Pantry
3058 Bainbridge Avenue
09:00 hs – 11:00 hs
Entrega de suministros
07/05/2026
Every Day is a Miracle (P.S. 33)
2424 Jerome Ave, Bronx, NY 10468
05:30 hs – 09:00 hs
Elección de alimentos
07/05/2026
Our Lady of Solace Church
731 Morris Park Ave, Bronx, NY 10462
10:00 hs – 12:00 hs
Distribución de alimentos
09/05/2026
St. Anthony Church (Mansion St)
1750 Mansion St, Bronx, NY 10460
05:00 hs – 09:00 hs
Comida preparada
09/05/2026
Bread of Life (Soundview)
1306 Lafayette Ave, Bronx, NY 10474
10:30 hs – 13:30 hs
Víveres, ropa e higiene
Diario
Grand Central Food Program (camión móvil)
Fordham Rd & Webster Ave, Bronx, NY 10458
18:00 hs
Comida caliente
Programas de alimentos gratuitos disponibles durante el resto de mayo en el Bronx
Además de la primera semana, distintas iglesias, centros comunitarios y organizaciones mantienen programas activos durante todo el mes con horarios fijos y atención recurrente.
|Fecha
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Tipo de apoyo
12 y 19 de mayo
Saint Nicholas of Tolentine
2345 University Ave, Bronx, NY 10468
09:00 hs (boletos) / 06:00–08:00 hs
Despensa
16 de mayo
Infinity Bible Church
1215 Morrison Ave, Bronx, NY 10472
05:30 hs – 08:30 hs
Alimentos
Lunes a sábado
Part of the Solution (POTS)
2759 Webster Ave, Bronx, NY 10458
09:00 hs – 12:00 hs / 12:30 hs – 15:30 hs
Comida y comedor
Martes y jueves
Ogden Avenue Center
950 Ogden Ave, Bronx, NY 10452
10:00 hs – 12:00 hs / 13:00 hs – 15:00 hs
Despensa
Lunes a viernes + 16 mayo
Morris Innovative Senior Center
80 E 181st St, Bronx, NY 10453
08:30 hs – 10:00 hs / 12:00 hs – 13:30 hs
Comidas para adultos mayores
Lunes, miércoles y viernes
Creston Avenue Baptist Church
114 E 188th St, Bronx, NY 10468
12:00 hs – 14:00 hs
Despensa
Miércoles (vespertino)
Catholic Charities / San Anselmo
112 E 151st St, Bronx, NY 10451
Vespertino
Apoyo alimentario
Variable
Food Help NYC (camiones móviles)
Ubicaciones variables en el Bronx
Variable
Comida móvil
Las autoridades recomiendan consultar los mapas de Food Help NYC debido a cambios frecuentes en horarios y ubicaciones.
Quiénes pueden acceder a comida gratuita en el Bronx
El acceso a los programas de alimentos en Nueva York está abierto a toda persona sin importar estatus migratorio o nivel de ingresos, según los lineamientos de asistencia alimentaria de emergencia. Aunque la mayoría de los grupos solicita identificación con foto y comprobante de domicilio, y algunos centros limitan visitas a una vez por mes, según BronxWorks.
El programa escolar “Grab and Go”, por ejemplo, permite a estudiantes K-12 acceder a desayunos y almuerzos gratuitos en escuelas públicas de Nueva York. Mientras que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) complementa con un apoyo económico para compra de alimentos.
Cómo solicitar SNAP en el Bronx de Nueva York: pasos, requisitos y apoyo disponible
El programa SNAP en el Bronx de Nueva York puede solicitarse a través de distintos canales, lo que permite a los residentes elegir la opción que mejor se adapte a su situación.
La solicitud puede realizarse en línea mediante el portal oficial, donde se deberán proporcionar algunos documentos:
- Identificación personal
- Comprobante de ingresos
- Prueba de residencia en el Bronx.
También es posible iniciar el trámite de forma presencial en centros de servicios sociales y organizaciones comunitarias ubicadas en el Bronx. En estos espacios, el personal brinda apoyo directo para completar la solicitud, revisar documentos y orientar a los solicitantes sobre los requisitos específicos del programa. No hay diferencias entre el trámite presencial y en línea, pero el proceso personal puede facilitar las barreras de idioma.
Otra vía disponible es la atención telefónica a través del sistema 311 de la ciudad de Nueva York, donde los solicitantes pueden recibir orientación sobre el proceso, resolver dudas y, en algunos casos, agendar citas para continuar con la solicitud. Además, se ofrece apoyo para reunir la documentación necesaria y verificar la elegibilidad del programa.
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